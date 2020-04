Ecco l’offerta Kena Mobile tutto incluso a 2,99 euro per non udenti e non vedenti

Nel ventaglio di offerte di Kena Mobile, se ne aggiunge oggi un nuova, riservata a una specifica fetta di clienti: i non udenti e i non vedenti. Si chiama Kena Insieme a Te, vediamo di che si tratta e come attivarla.

Come attivare Kena Insieme a te

Tale piano tariffario fa parte della gamma di offerte telefoniche a tariffa agevolata che gli operatori rivolgono a particolari categorie di clienti, in questo caso non udenti e non vedenti. Include un bundle di minuti e SMS illimitati con in più 70 giga di internet in 4G di cui 3 utilizzabili in Europa.

Il prezzo di Kena Insieme a te? 2,99 euro al mese, con in più il costo d’acquisto di una nuova SIM Kena Mobile, pari a 5 euro, per i clienti che non ne possiedono una.

È sottoscrivibile dai nuovi clienti in portabilità o con un nuovo numero dal 21 febbraio 2020 scorso, e dai già clienti, e per attivarla è necessario inviare quanto segue all’indirizzo offerteagevolate@kenamobile.it:

il modulo di richiesta di attivazione di un nuovo numero Kena Mobile o per la portabilità (che potete scaricare rispettivamente qui e qui)

una fotocopia di un documento valido

la certificazione medica che attesti lo stato di invalidità

il modulo di richiesta compilato e firmato per non udenti e per non vedenti

In aggiunta, ci sono altre agevolazioni gratuite per i clienti Kena Mobile non udenti e non vedenti. Rispettivamente: “Kena per te Messaggi” offre 50 SMS al giorno e 4 GB di internet in 3G al mese; “Kena per te Parole” con 2.000 minuti e 4 GB di internet in 3 G al mese.

Comunque, per tutti gli altri dettagli su Kena Insieme a te e su queste opzioni aggiuntive, vi lasciamo alla pagina relativa del sito ufficiale.