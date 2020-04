In questo difficile momento di emergenza Covid-19, in cui è necessario un doveroso distanziamento, è necessario pensare e tenere conto delle persone affette da sordità che vivono più di altri le difficoltà comunicative legate al loro deficit uditivo.

La Questura di Ferrara è al fianco delle persone sorde attraverso l’applicazione YouPol della Polizia di Stato contro bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica, facilmente utilizzabile anche da persone con deficit uditivi.

All’app, scaricabile gratuitamente dalle piattaforme di Apple store e Play store, è stato aggiunto un supporto grazie al quale l’utente, già in fase di registrazione, potrà spuntare la casella indicante “sordo ai sensi della L. 381/1970 e s.m.i., L. 95/2006”.

La sala operativa 113 che riceve la segnalazione saprà quindi che, per comunicare eventualmente con la persona che sta effettuando la segnalazione, non dovrà utilizzare un sistema vocale.

Sui profili social della Polizia di Stato è da oggi presente un video-comunicato nella Lingua dei segni italiana (Lis), realizzato da personale dell’associazione “Emergenza Sordi Aps”, in cui viene illustrato il funzionamento di YouPol.

L’impegno della Polizia di Stato va oltre all’app e partecipa con l’associazione Fiadda nel divulgare semplici regole, ma necessarie, per come comunicare con le persone sorde, in farmacia, in supermercato, in ospedale, agli sportelli o anche sui social attraverso la pubblicazione di due volantini informativi.

