Very Mobile, il nuovo semivirtuale di Wind Tre, ha reso disponibile un’offerta mobile agevolata dedicata ai clienti non udenti e non vedenti, al prezzo di 2,49 euro al mese.

L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati al prezzo di 2,49 euro al mese.

Si tratta dunque dello stesso bundle dell’offerta standard di Very Mobile, inizialmente lanciata per i primi 20.000 clienti a 4,99 euro al mese e adesso disponibile in diverse varianti di prezzo a seconda dell’operatore di provenienza.

Nessuna differenza di prezzo per il costo di attivazione, che resta pari a 9,99 euro e comprende anche il costo della SIM con spedizione gratuita.

In totale, dunque, al momento dell’acquisto il cliente dovrà sostenere un costo di 12,48 euro, di cui 9,99 euro per SIM e attivazione e 2,49 euro per il primo mese anticipato dell’offerta agevolata dedicata esclusivamente a clienti con comprovate disabilità visive e uditive.

I clienti interessati ad attivare l’offerta agevolata dovranno compilare e firmare il modulo dedicato e inviarlo all’indirizzo email servizioclienti@verymobile.it, specificando nell’oggetto “AGEVOLAZIONE CLIENTI CON DISABILITA’ VISIVE E UDITIVE” e allegando una copia fronte-retro del documento di identità e il certificato di invalidità.

Il cliente verrà poi contattato dal Servizio Clienti per completare l’acquisto e potrà attivare la SIM Very Mobile ricevuta all’indirizzo indicato tramite la Video Identificazione.

Nel modulo dedicato (necessario per richiedere l’attivazione dell’offerta rivolta a clienti ciechi, parzialmente ciechi o sordi in adempimento alla Delibera AGCOM n.46/17/CONS) il cliente può selezionare tra l’invalidità la cecità totale, la cecità parziale o la sordità, firmando la dichiarazione.

Si evidenzia che andrà comunque allegata alla domanda la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante una delle tre invalidità. Il servizio clienti di Very Mobile processerà la domanda inviata tramite modulo solo se completa di tutti i documenti richiesti e compilata in ogni sua parte.

Anche l’offerta in questione prevede addebito su credito residuo con servizio Rinnova Ora che permette eventualmente di anticipare il rinnovo dell’offerta pagando il costo mensile previsto per ottenere l’intero bundle per un nuovo ciclo mensile. Terminati i Giga, se non si decide di richiedere la riattivazione anticipata, la navigazione sarà bloccata fino al rinnovo successivo.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo, invece, il cliente sarà informato tramite SMS e non potrà utilizzare l’offerta fino a quando non ricaricherà l’ammontare sufficiente a coprire il rinnovo.

Tutte le offerte Very Mobile includono gratuitamente i servizi Ti ho Cercato e RingMe, che permettono rispettivamente di avere informazioni sulle chiamate ricevute a telefono spento o non raggiungibile e di prenotare la chiamata verso un numero momentaneamente non raggiungibile.

Sono invece bloccati di default i servizi a sovrapprezzo, che possono però essere sbloccati a scelta nella sezione dedicata dell’app ufficiale Very Mobile per dispositivi iOS e Android.

