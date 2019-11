La rassegna torinese GiovedìScienza, dedicata alla scienza spiegata dal vivo, torna per la sua 34esima edizione. Con appuntamenti fino a marzo 2020, ogni settimana ci sarà la possibilità di partecipare ad eventi, ospitati in diversi luoghi della città, che intendono coinvolgere e far riflettere sulle più attuali tematiche scientifiche.

Per rendersi più accessibile agli spettatori con disabilità sensoriali, per il secondo anno consecutivo GiovedìScienza tradurrà in Lis (Lingua dei Segni Italiana) alcune delle conferenze che si terranno al Teatro Colosseo. E la novità non sta tutta qui. Grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, presso alcune sedi regionali ENS sarà possibile seguire le conferenze trasmesse in diretta streaming. I partecipanti inoltre, potranno diventare parte attiva dell’incontro attraverso un numero whatsapp per interagire e porre quesiti al relatore come avviene per gli incontri in sala. I messaggi verranno letti nel corso delle conferenze, e i partecipanti riceveranno dagli esperti la risposta alle loro domande.

Numero whatsapp per partecipare alle conferenze: 375-6266090

Le conferenze tradotte:

– Giovedì 28 novembre 2019 | Ore 17.45

Il laser a luce estrema, con Gérard Mourou

– Giovedì 5 dicembre 2019 | Ore 17.45

In fondo al lago c’è la storia del clima, con Antonello Provenzale, Laura Sadori e Giovanni Zanchetta

– Giovedì 16 gennaio 2020 | Ore 17.45

Scienza in cucina, con Dario Bressanini

– Giovedì 6 febbraio 2020 | Ore 10.00 – Speciale Scuole secondarie di I grado

La Lis – Una lingua di tutti e per tutti, con Valentina Bani, Giusy Covino e Valentina Foa

– Giovedì 6 febbraio 2020 | Ore 17.45

L’Italia dell’informatica, con Filippo Demente, Gastone Garziera e Angelo Raffaele Meo

– Giovedì 20 febbraio 2020 | Ore 17.45

Una nuova vita, con Mauro Rinaldi

– Giovedì 5 marzo 2020 | Ore 17.45

Ci sono più microrganismi sulle piante che stelle in cielo, con Paola Bonfante e Renato Bruni

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’evento:

www.giovediscienza.it

