2 aprile 1992. Come primo punto di incontro fu scelto il classico Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata (TE).

14 aprile 1993. Si andò nelle Marche verso il Santuario della Madonna di Loreto (AN).

27 marzo 1994. A Santa M aria del Paradiso di Tocco da Casauria (PE).

9 aprile 1995. Al Santuario della Madonna Addolorata di Castelpetroso (IS); circa 500 i partecipanti.

31 marzo 1996. In Puglia, al Santuario della Madonna “Madre di Dio Incoronata” (FG).

23 marzo 1997. Ancora a S. Gabriele dell’Addolorata (TE), con una partecipazione imponente nonostante il freddo pungente.

5 aprile 1998. Nelle Marche, quasi a sfidare il terremoto di quell’anno, nella splendida Basilica di San Nicola da Tolentino.

28 marzo 1999. All’Istituto Gualandi per Sordomuti di Giulianova (TE), dove l’iniziativa di celebrare la Domenica delle Palme con le persone sorde era nata nel 1992 ad opera dei primi aderenti al Gruppo Mas Abruzzo-Marche, guidati dall’Assistente Ecclesiastico P. Vincenzo Di Blasio.

16 aprile 2000. Per il Grande Giubileo ci avvicinammo a Roma: alla “Madonna di Fatima” di San Vittorino Romano. Un migliaio i partecipanti e splendida la “processione storica”.

8 aprile 2001. All’abbazia S. Giovanni in Venere di Fossacesia (CH), con la presenza di circa 500 sordi.

24 marzo 2002. Con freddo e la neve al Santuario della Madonna dei Miracoli di Casalbordino (CH), arrivarono una decina di pullman e circa 500 partecipanti.

13 aprile 2003. Con processione per le vie di Sulmona (AQ) e la celebrazione presso la parrocchia Cristo Re, retta dai Salesiani.

4 aprile 2004. Grande dimostrazione di fede dei sordi a Pagliare del Tronto (AP) con una processione lungo le strade del paese e la concelebrazione nella parrocchiale San Paolo. Oltre 600 i partecipanti,

20 marzo 2005. A Rieti con settecento non udenti arrivati nonostante la temperatura ancora rigida di fine inverno. Santa Messa nella Basilica di S. Francesco.

9 aprile 2006. Nella grande e monumentale Basilica di S. Maria di Collemaggio a L’Aquila. Circa 700 i sordi presenti.

1 aprile 2007. La Domenica delle Palme si è tenuta a Fermo con celebrazione nella cattedrale Santa Maria Assunta in Cielo.

16 marzo 2008. La diciassettesima Domenica delle Palme con il Mas si è svolta a Tortoreto Lido (TE).

Notate persone giunte da tante province, in particolare da Teramo, Aquila, Chieti, Pescara, Campobasso, Bari, Ascoli Piceno, Macerata, Rimini, Padova, Bologna, Benevento, Rieti, Frosinone, Terni, Firenze, Roma, Catania…

5 aprile 2009. Il 18° Incontro Nazionale della Domenica delle Palme, si è svolto a Termoli nel Molise, negli ambienti della Parrocchia Santa Maria degli Angeli.

28 marzo 2010. Ad Osimo (Ancona) tutto inizia sul sagrato del duomo con la rappresentazione del miracolo del sordomuto, quello dell’Effatà, e la benedizione delle palme.

17 aprile 2011. A San Gabriele dell’Addolorata di Isola del Gran Sasso (TE).

1 aprile 2012. A Pescara la Domenica delle Palme organizzata dal Mas Abruzzo Marche e dagli operatori pastorali della Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata.

24 marzo 2013. A Grottammare (AP) nella Parrocchia Madonna della Speranza. Con variopinta processione per le vie del paese.

13 aprile 2014. A Bojano in Molise con un clima prettamente invernale.

29 marzo 2015. Ad Ascoli Piceno con una giornata primaverile, nella cattedrale S. Emidio.

20 marzo 2016. Ancora al santuario di San Gabriele dell’Addolorata, in provincia di Teramo, al cospetto di un incantevole Gran Sasso d’Italia, carico di neve fresca. Pittoresca come al solito la processione con i figuranti e un imponente buon pastore con agnello sulle spalle per ricordare l’anno della misericordia. Commemorato il 25° del Mas di Giulianova.

9 aprile 2017. A San Benedetto del Tronto (AP) con la processione delle palme e la santa messa nella cattedrale Santa Maria della Marina.

23 marzo 2018. Al Santuario della Madonna del Divino Amore (Roma). Benedizione delle Palme e processione – Santa Messa nel nuovo Santuario.

14 aprile 2019. Celebrata a Bologna in collaborazione con la Suore della Piccola Missione per i Sordomuti per dare risalto al Centenario della morte della Venerabile Orsola Mezzini.

5 aprile 2020. Si ritornava a L’Aquila con le celebrazioni nella basilica di Santa Maria di Collemaggio.

ANNULLATA CAUSA EPIDEMIA COVID-19.

28 marzo 2021. La 30ma Domenica delle Palme con il Movimento Apostolico Sordi non è stata programmata CAUSA EPIDEMIA COVID-19.

Comunicato stampa delle palme mas sintesi

P. Vincenzo Di Blasio