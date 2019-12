Smau Napoli è l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese del Sud Italia che vogliono avvicinarsi al mondo della ricerca e dello sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Per sostenerle in questo percorso, Smau mette a disposizione delle imprese un network di partner strategici: le migliori start up del territorio e le imprese digital con cui costruire insieme progetti d’innovazione e di rinnovamento, facendo leva sul supporto delle Regioni che, tramite i fondi europei, possono incentivare la specializzazione dei territori e delle imprese.

Triwù è presente a SMAU NAPOLI per organizzare i Live Show del Premio Innovazione, moderare alcune sessioni con Chiara Albicocco, e trasmettere tutti gli appuntamenti in streaming.

Il programma

Giovedì 12 dicembre – ore 10.00

Dagli innovativi sistemi di controllo alla digitalizzazione delle imprese: gli asset della fabbrica intelligente

Agenda

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola Rotonda con:

– Giovanni Lombardi, CEO e Founder Tecno

– Damiano Faccennini, Project Manager Würth Italia

– Andrea di Monaco, Technology Solution Engineer Oracle Digital

Modera Enrico Pagliarini, giornalista Radio24

Giovedì 12 dicembre – ore 11.30

Innovazione e digitale in sanità, i nuovi trend

Agenda

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda

– Rachele Donati, Head of Talent Acquisition & People Development Lilly

– Ospedale Pascale

– Cristina De Capitani, Cluster Manager, Fondazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita

– Salvatore Longobardi, Senior Medical Director Merck Group

– Fabrizio Iosa, Technology Solution Engineer Oracle Digital

Modera Mirko Viola, Head of Business & Community Development Tree

Giovedì 12 dicembre – ore 13.00

Open Innovation: il nuovo approccio collaborativo tra start up e imprese che accelera l’innovazione

Agenda

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda

– Paola Corna Pellegrini, CEO Allianz Partners

– Regione Campania

– TIM

– Eduardo Ciro De Crescenzo, Esperto e Referente ICT Asia Napoli Spa

Modera Eleonora Chioda, caporedattore Millionaire

Giovedì 12 dicembre – ore 14.30

FinTech e pagamenti digitali, uno sguardo verso il futuro

Agenda

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda

Lucrezia Lancia, Business Analyst CBI

– Città della scienza

– Alberto Fioravanti, Founder, Chairman & CTO Digital Magics

Modera Enrico Pagliarini, giornalista Radio24

Giovedì 12 dicembre – ore 16.00

Tracciabilità dei prodotti e digitalizzazione delle imprese: l’innovazione nel settore agroalimentare

Agenda

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda

– Luisa Angeloni, Assicurazione Qualità Spinosa

– Giangiacomo Arditi, Vice Presidente Area Sud Giovani Confagricoltura

– Giuseppe Croce, Titolare Tenuta Nonno Luigi

– Pastificio Ducato d’Amalfi Gragnano

Modera Simona Regina, giornalista Radio Rai

Venerdì 13 dicembre – ore 10.00

Innovazione e ricerca: strumenti e tecnologie per favorire la trasformazione digitale delle imprese

Agenda

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda

– PON Imprese e Competitività

– Stress

Modera Simona Regina, giornalista Radio Rai

Venerdì 13 dicembre – ore 11.30

Open Innovation: la chiave per il futuro delle imprese

Agenda

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda

– Mario Sorrentino, Direttore Startup Lab

– Graziano Leuzzi, Account Manager Cisco

– Leonardo

– Sirti

– QVC

– Uniparthenope

Modera Chiara Albicocco, giornalista Triwù, la web TV dell’innovazione

Venerdì 13 dicembre – ore 13.00

Smart city, smart people, smart living: i nuovi trend

Agenda:

– Saluti di Pierantonio Macola, Presidente di SMAU

– On stage, start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

Tavola rotonda

– Graziano Leuzzi, Account Manager Cisco

– Cluster Smart Communities

– Valerio D’Angelo, CEO Citel Group

– Daniele Milano, Sindaco Comune di Amalfi

– Parco Alta Murgia

– STRESS

Modera Chiara Albicocco, giornalista Triwù, la web TV dell’innovazione

Venerdì 13 dicembre – ore 14.30

The benefits of internationalisation: all the secrets to improve the competitiveness of companies

Agenda

– Start up e imprese si raccontano in 90 secondi ciascuna

On stage

– Franco Stivali, Chief Innovation Officer Ferrovie dello Stato Italiane

– Ludovica Landi, Chief Operating Officer Graded

– Anna Yukiko Bickenbach, Event and Program Manager GermanTech

– Anthea Greco, Head of Partnerships Wayra | Telefonica

– Valeria Fascione, Regional Minister for Startup, Innovation and Internationalization, Campania

Modera Mariangela Contursi, Managing Director Campania NewSteel

