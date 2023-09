PUBBLICITA

Due rappresentative nazionali della Federazione Sport Sordi Italia (Fssi) hanno scelto il Centro Federale di Castelnovo ne’ Monti per allenarsi, in vista di due importanti appuntamenti: campionati mondiali di tennis che si disputeranno in Grecia a partire dal prossimo 23 settembre e le Winter Deaflympics (olimpiadi invernali) previste per il febbraio 2024.

Per domani (7 settembre, ndr) sono attese in paese le nazionali di tennis maschile e femminile e la nazionale di curling maschile. Gli azzurri del tennis vivranno fino a domenica un primo breve ed intenso periodo di allenamento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Appennino Reggiano con ripetute sessioni di 3 ore di allenamento mattutine ed altrettante pomeridiane agli ordini del commissario tecnico Tomaso Carletti.

Gli atleti del curling che avranno più tempo per preparare le loro competizioni invernali vivranno invece l’esperienza castelnovese insieme al coach Davide Flora non dal punto di vista tecnico, ma principalmente sotto un profilo fisico e mentale. Al loro arrivo la prima attività sarà un trekking con il CAI Bismantova da località Ginepreto alla sommità della Pietra e viceversa, poi nei giorni successivi l’attività si sposterà al centro Coni, alla pineta di Monte Bagnolo ed all’Onda della Pietra wellness village, fra corpo libero, fitness e nuoto.

Grazie ad una iniziativa dell’Oratorio Don Bosco e del Comune di Castelnovo gli azzurri del curling incontreranno nel pomeriggio di sabato i giovani di Castelnovo presso la pista polivalente adiacente al campo Valentino Mazzola. I giocatori avranno modo di raccontare le loro storie di vita e di sport ai ragazzi per i quali ci sarà anche modo di giocare a “floor curling” grazie ad una particolare attrezzatura composta da stone e scopa adattate per giocare in assenza di ghiaccio. L’appuntamento aperto a tutti, senza limiti di età, è fissato per le ore 15 alla pista polivalente del Centro Don Bosco oppure presso la palestra “M.Bonicelli” in caso di brutto tempo.

Il raduno delle nazionali di tennis e curling a Castelnovo si inserisce nel contesto delle attività del Centro Federale della Federazione Sport Sordi Italia attivo in Appennino Reggiano fino al 2025 grazie alla Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio ed al sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Castelnovo.

