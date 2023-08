PUBBLICITA

Per tutto il campionato lo striscione sarà esposto nel settore Distinti

È ufficialmente nato il Genoa Club Sordi 2020 e per celebrare questo importante evento è stato predisposto anche uno striscione del club, che verrà esposto dalla prossima partita casalinga nel settore Distinti per tutta la durata del campionato di serie A.

Il Genoa, per festeggiare questo importante evento all’insegna dell’inclusione delle persone disabili, ha aperto le porte dello stadio Luigi Ferraris nel pomeriggio del pre-partita di Genoa Fiorentina per alcune foto di gruppo.

Grande soddisfazione per l’evento da parte del genoanissimo presidente Ens Genova Simone Lanari, del presidente della Polisportiva Genova Silenziosa, neo campione d’Italia di Calcio a 11, Marco Richi e di Davide Rossi ex consigliere comunale di Genova, da sempre attivo nelle politiche per i disabili appena nominato A.D. della Polisportiva Silenziosa Genova

