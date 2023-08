PUBBLICITA

Un’altra medaglia internazionale per Matteo Masetti nelle competizioni per atleti non udenti. Il giavellottista varesino dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 27 anni da compiere il prossimo 6 settembre, è medaglia d’argento agli Europei non udenti di Stettino (Polonia): il podio matura con il primato stagionale a 67.75, misura inferiore solo al 71.00 dello svedese Theodor Thor. Per Masetti, allenato da Gian Mario Castaldi (ideatore e curatore del sito del Centro Studi Lombardia), a Stettino arriva il primato stagionale dopo un’annata partita tardi a causa di una frattura a una mano subita in inverno (Masetti ha iniziato a lanciare solo ad aprile): la misura ottenuta oggi migliora di oltre tre metri il 64.55 di maggio ed è consolidata anche da un secondo lancio a 65.56 e da un terzo a 64.77.

Lo specialista del lancio del giavellotto conquista la seconda medaglia europea in carriera dopo l’oro vinto a Bochum (Germania) nel 2019: la perla della sua carriera nell’attività per non udenti è l’oro centrato alle Deafylimpics (le Olimpiadi per non udenti) a Caxia do Sul (Brasile) nel 2022 (aveva già preso parte ai Giochi nel 2017 giungendo sesto), ma Masetti vanta pure un bronzo mondiale a Lubino (Polonia) nel 2021. Giunto nell’attività federale al titolo regionale Assoluto e al podio tricolore in ambito giovanile, Matteo vanta un PB da 70.58 che fino a oggi, fino al 71.00 di Thor, era pure record europeo non udenti.

Cesare Rizzi – Fidal Lombardia