Nuoto. Al via la sesta edizione del Campionato del Mondo per persone sorde

da domani a Buenos Aires

13 agosto – Lunedì prenderà il via la sesta edizione del Campionato del Mondo per persone sorde “6th World Deaf Swimming Championship“. La spedizione italiana è in Argentina già da una settimana per smaltire il fuso orario e allenarsi nella piscina olimpionica di Parque Roca a Buenos Aires.

Sotto la guida del DT Mauro Antonini e del tecnico della nazionale Ivan Sacchi, i 7 nuotatori azzurri sono pronti a confermare i risultati eccezionali ottenuti nemmeno un anno fa alle Deaflympics brasiliane (vedi a fondo pagina) dove, lo ricordiamo, il bottino fu di 14 medaglie.

Noemi Canino, Maria Chiara Cera, Jessica Diddoro, Gaia e Sara Maragno con Linan Federico Boccanera e Federico Tamborrino sono gli atleti convocati per l’evento.

A completare la delegazione il consigliere della Federazione Sport Sordi Italia Federico Paria e per lo staff medico Gianni Maria Crisafulli.

