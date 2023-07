Pallavolo sordi, Europei: successi per le Nazionali maschile e femminile

PUBBLICITA

Inizia alla grande l’avventura ai Campionati Europei di Karabuk, in Turchia, per le Nazionali italiane FSSI di pallavolo, che nella giornata odierna hanno esordito nella competizione entrambe contro la Francia.

A cominciare è stata la squadra maschile che ha ottenuto un importante e netto successo per 3-0(25-20/25-21/25-19) contro un team che ha sempre creato molte insidie, basti pensare alla finale per la medaglia di bronzo alle ultime Deaflympics del 2022 in Brasile, poi vinta dagli azzurri. Il coach Matteo Zamponi si è detto soddisfatto dopo la partita- “Abbiamo ottenuto un successo importante che ci dà fiducia. Penso che abbiamo commesso qualche errore di troppo su cui dobbiamo lavorare, ma mi è piaciuta molto la spinta finale che abbiamo avuto nelle ultime fasi dei set, è stata decisiva per vincere. Ora testa alla prossima” – ha commentato così il tecnico azzurro”. Ad intervenire anche il Dt Diego Pieroni- “Nonostante la tensione iniziale dei ragazzi abbiamo iniziato subito bene contro una rivale storica come la Francia. Ci siamo supportati a vicenda e questo è stato importante per tutto il gruppo. Ora pensiamo alla prossima partita, domani contro la Polonia!.

Buona la prima anche per la nazionale femminile che vince anch’essa contro la Francia in maniera più agevole con un sonoro 3-0 (25-10; 25-6; 25-3) Bene tutta la squadra, che ha fatto ruotare quasi tutte le convocate, con Cristelli e Martone sugli scudi. Così ha parlato l’allenatore Glauco Sellan al termine della sfida: “Abbiamo giocato contro una squadra che oggettivamente non ci ha creato grandi difficoltà, ma ho colto comunque degli aspetti positivi come quello di tenere alta la concentrazione di tutte per l’intera partita. Domani sarà sicuramente un’altra storia, ci troveremo davanti le campionesse olimpiche, ovvero la Turchia, che dovremo affrontare bene non solo dal punto di vista mentale ma anche in quello tecnico”.

Appuntamento quindi a domani con la nazionale maschile che scenderà in campo contro la Polonia alle ore 9.00 mentre il team femminile se la vedrà con la Turchia alle 15,00 ore italiane. Entrambe le gare saranno visibili in streaming sulla pagina Facebook del sito della FSSI.

Redazione CIP – FSSI