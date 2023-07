Pallavolo sordi, Europei: la Nazionale maschile in semifinale

La Nazionale maschile di pallavolo sordi chiude il girone al terzo posto, un piazzamento che che garantisce l’accesso in semifinale, in programma giovedì alle ore 13.00 contro l’Ucraina, arrivata seconda.

PUBBLICITA

Negli ultimi due incontri dei Campionati Europei di Karabuk, in Turchia, gli azzurri hanno affrontato prima l’Ucraina, avversaria storicamente molto forte e con doti atletiche e tecniche molto importanti, e successivamente contro la Bulgaria.

Nella partita contro l’Ucraina, l’Italia ha saputo reagire nei momenti di difficoltà ma ha pagato a caro prezzo l’assenza di giocatori importanti. Alla fine, gli ucraini si sono imposti per 3-0 (25 – 23; 25 – 16; 25 – 20). Queste le parole di coach Zamponi al termine dell’incontro: “E’ stato un match molto interessante sotto molti punti di vista, visto che giocavamo contro i vicecampioni olimpici, e questo ci ha sicuramente aiutato a capire alcuni loro punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare in un eventuale semifinale contro di loro. I ragazzi hanno commesso qualche errore di troppo ma siamo comunque molto fiduciosi e motivati per far bene”

Nell’altra sfida invece l’Italia supera in maniera netta la Bulgaria per 3-0 (25 a 13; 25 a 15; 25 a 14), contro un avversario meno preparato rispetto all’Ucraina. Diego Pieroni, Direttore Tecnico del team azzurro, ha dichiarato: “Abbiamo giocato una partita ordinata contro una squadra di livello tecnico più basso di noi.

Questo è stato importante per permettere a tutti i giocatori convocati di entrare nelle rotazioni e di far trovare fiducia a tutta la squadra che sarà impegnata giovedì in una semifinale molto complicata.”

Appuntamento dunque fissato per giovedì 20 luglio alle ore 13 italiane.

Redazione CIP