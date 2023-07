Matteo Masetti agli Europei di atletica non udenti

PUBBLICITA

L’atleta di Villa Cortese Matteo Masetti gareggerà per la nazionale italiana nel lancio del giavellotto ai prossimi Campionati europei di atletica leggera per non udenti (Deaf athletics).

Matteo Masetti è pronto a volare a Stettino per difendere i colori dell’Italia

I campionati si terranno a Stettino in Polonia dal 21 al 28 agosto 2023. Masetti, 26 anni, già medaglia d’oro Deaf Olympic 2022 e plurimedagliato in campionati mondiali, europei e nazionali, sarà in gara il 25 agosto alle 16.40. Nel novembre scorso il villacortesino è stato premiato dal Coni con il Collare d’oro, il prestigioso riconoscimento del Comitato olimpico nazionale assegnato agli atleti campioni del mondo o vincitori di rassegne olimpiche.

L'”in bocca al lupo” dell’Amministrazione comunale per il campione villacortesino

Dall’Amministrazione comunale di Villa Cortese arriva un grande in bocca al lupo per il “suo” campione e l’invito a seguire il programma e i risultati sul sito di European Deaf Sport al link: https://www.edso.eu/2023/05/03/european-deaf-athletics-championships-2023/

Redazione PrimaMilanoOvest