Genova campione d’Italia nel calcio balilla sordi: pioggia di medaglie

Genova campione d’Italia di calcio balilla. Pioggia di medaglie per gli atleti della nostra città al campionato italiano Fssi (Federazione sport sordi Italia) che si è svolto a Milazzo in provincia di Messina. Alla kermesse hanno partecipato oltre 90 atleti provenienti da tutte le regioni. Tanti piazzamenti sul podio per gli atleti genovesi che sono stati straordinari in Sicilia e si sono distinti nelle varie categorie.

Medaglia d’argento per Christian Cambria nel singolo maschile e medaglia d’oro nel doppio maschile in coppia con Luca Fogliani. Medaglia di bronzo nel doppio femminile per la coppia formata da Camelia Lordache e Stefany Holguin. Trionfo, e medaglia d’oro, anche nel doppio misto grazie alla straordinaria prestazione di Christian Cambria e Camelia Lordache.

Soddisfazione per il presidente della polisportiva silenziosa Genova che, dopo lo scudetto nel calcio a 11 maschile, vede la propria società sportiva sul tetto d’ Italia anche nel calcio balilla. I prossimi eventi sportivi saranno legati a beach volley, basket e badminton.