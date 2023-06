Federazione sci sordi: raduno allo Stelvio con tecnici biellesi

PUBBLICITA

Redazione La Provincia di Biella

Si è svolto nel fine settimana sulle nevi dello Stelvio il primo assessment organizzato dalla FSSI.

Presenti oltre ad atleti i responsabili della federazione Paolo Fagnani e Cinzia Bernecoli ed i tecnici Claudio Ravetto e Alberto Laurora per lo sci alpino e Giuseppe Carnino per lo snowboard. Come sempre la località si è resa disponibile per offrire tutto il supporto necessario che ha permesso di lavorare al meglio in condizioni neve eccezionali.

A breve verrà stilato un programma di sessioni di allenamento per portare l’Italia ad essere protagonista alle prossime Winter Deaflympics in Turchia dal 1 marzo 2024 al 10 dello stesso mese