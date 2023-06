Calcio a undici per sordi, Genova vince lo scudetto, il primo in 84 anni

PUBBLICITA

Genova ha vinto lo scudetto nel campionato di calcio per sordi: battuta la SPQR Roma 4-0, con doppiette di Cappatto e Covino. Successo indiscusso dei ragazzi del presidente Marco Richi, che con la maglia dell’ASD CSS Genova hanno conquistato la finalissima sul campo sportivo di Pra’, davanti a moltissimi tifosi.

PUBBLICITA

Si tratta del dell’ASD CSS Genova . Ora la squadra genovese parteciperà alla fase finale della Deaf Champions League 2024, prevista in Turchia.

Soddisfatto per il grande risultato ottenuto il vicepresidente del Comitato paralimpico della Liguria dell’ASD CSS Genova : “Un successo straordinario da parte di questi ragazzi che con determinazione e caparbietà hanno ottenuto un titolo meritatissimo che li proietterà in uno scenario internazionale dove si misureranno con altre realtà di livello presenti in Europa”.