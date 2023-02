Castelnovo, alunni ed atleti sordi insieme

PUBBLICITA

Alunni ed atleti sordi insieme al palazzetto “L. Giovanelli”. Otto classi dell’Istituto Istruzione Superiore Cattaneo-Dall’Aglio sono, infatti, intervenute all’incontro con gli atleti sordi della Nazionale di Basket Fssi (Federazione sport sordi Italia) in raduno a Castelnovo Monti.

PUBBLICITA

Circa 170 studenti dei vari corsi liceali e di specializzazione tecnica hanno avuto modo di avvicinarsi all’universo dei sordi e lo hanno fatto grazie allo sport ed alla grande disponibilità al dialogo dei giocatori e dello staff azzurro

La presenza al palazzetto “L. Giovanelli” dell’interprete Lis (linguaggio dei segni) Alessandra Falavigna di Ens Emilia-Romagna ha favorito domande e risposte, ha avvicinato i ragazzi alla lingua dei segni ed ha posto sullo stesso piano normodotati, sordi “oralisti” e sordi “segnanti”. ?

La conduzione di Luca Simonelli, affiancato dal direttore tecnico della nazionale Tommaso Caroli, ha creato simpatia ed empatia. Ne sono state testimonianza le tante domande espresse dalla platea degli studenti che si sono dimostrati incuriositi non solo per le gesta sportive e le capacità tecniche degli atleti, ma anche per situazioni personali di vita famigliare ed aspetti medico-scientifici tipici dalla loro diversità.

Al dialogo fra giocatori della Nazionale Basket Sordi e gli studenti di Castelnovo ne’ Monti erano presenti vari docenti dell’Istituto che ha ospitato l’iniziativa: Monica Bertoni, Giulia Causarano, Gianni Bolzoni, Andrea Magnavacchi, Fausto Franchi, Antonio Musto, Laura Barbante, Nicoletta Simonazzi e Catia Tomasini. All’incontro è intervenuto anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna. Alcune delle classi intervenute hanno assistito anche al successivo allenamento della squadra nazionale condotto da coach Mario Santarelli di Forlì.

Al termine della seduta, il sindaco di Castelnovo ne’ Monti, Enrico Bini, ha portato agli azzurri il saluto dell’ amministrazione comunale. Per la gestione del Centro Federale Sport Sordi Italia hanno collaborato Roberto Zanini di Pol. Quadrifoglio e Franco Castagnetti di ASC Appennino Reggiano. In palestra si è aggiunta la preziosa assistenza di Maurizio Tagliati di LG Basket.

Fra le attività extra-sportive svolte nel week end dalla nazionale dei sordi c’è stata anche la visita al territorio nei dintorni della Pietra di Bismantova con sosta all’Agriturismo il Ginepro dove ad attendere ed a dare il benvenuto ai giocatori c’era il direttore sportivo della LG Basket Castelnovo Monti, Walter Romagnani, nella doppia veste di esperto di pallacanestro e di responsabile della Cooperativa Sociale che gestisce il Centro Visita del Parco Appennino Tosco-Emiliano.

Al termine del raduno il direttore tecnico della Nazionale Basket Sordi F.S.S.I. Tommaso Caroli ha dichiarato: “siamo molto contenti di essere tornati a Castelnovo ne’ Monti ed ancora una volta abbiamo apprezzato l’ospitalità degli albergatori e la cortesia degli enti locali, Regione Emilia-Romagna in primis, che ci hanno messo a disposizione impianti sportivi ed organizzazione di primo livello”.

“A Castelnovo ne’ Monti – continua Caroli – ci sono le condizioni ottimali per prepararci al meglio per il nostro obiettivo dichiarato di ottenere la qualificazione alle Olimpiadi dei Sordi di Tokyo 2025. Nei prossimi anni questa sarà la nostra casa”.