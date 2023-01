Cuneo, il giovane Lorenzo Cavasin confermato nella Nazionale Maschile Sordi

Torna in Nazionale Maschile Sordi Lorenzo Cavasin, che da alcuni mesi veste la maglia delle giovanili del Cuneo Volley.

PUBBLICITA

di Francesco Pinardi – La Guida

In questo weekend Lorenzo è a Senigallia con gli azzurri per la preparazione con coach Zamponi in vista dell’Europeo di luglio in Turchia. Il giocatore classe 2004, con la Nazionale Sordi ha già vinto due Medaglie di Bronzo, la prima ai Campionati Mondiali 2021 e la seconda alla 24esima Deaflympics svoltasi in Brasile a maggio 2022.

L’opposto è alla sua prima stagione a Cuneo con il progetto della “Foresteria”, dove disputa i campionati Under 19 e Serie C, sotto l’occhio vigile di coach Revelli: “Questa conferma con la convocazione al Raduno di Senigallia ci fa molto piacere. Cavasin è un giocatore con potenzialità fisiche molto interessanti, che ha ancora un ampio margine di crescita dal punto di vista tecnico e anche dello stare in campo. Il ragazzo ha tanto entusiasmo e voglia di lavorare e per questo siamo molto contenti che sia a Cuneo e soprattutto siamo sicuri che il lavoro impostato lo aiuterà a diventare ancora più bravo. Molto importante sarà il confronto con i tecnici della Nazionale al termine dello stage, per capire quali secondo loro siano stati i progressi che speriamo abbia fatto il ragazzo in questi primi 6 mesi da noi. Nella nostra squadra è una delle migliori bocche da fuoco che abbiamo e siamo convinti che per il finale di stagione ci riserverà ulteriori miglioramenti”.

Queste le parole di Lorenzo Cavasin: “Sono molto contento di essere stato selezionato per il raduno con la Nazionale Sordi a Senigallia nelle Marche, anche per le grandi soddisfazioni raggiunte all’Olimpiade di maggio in Brasile. Spero di riuscire a dare il massimo, soprattutto per raggiungere quello che è il nostro sogno in vista dell’Europeo”