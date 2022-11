A Castelnovo arriva la nazionale di calcio sordi

PUBBLICITA

Redazione Redacon

PUBBLICITA

Sarà la nazionale di calcio a 11 la prima rappresentativa a salire in Appennino reggiano.

Poi, una dopo l’altra, saliranno a Castelnovo ne’ Monti le rappresentative azzurre della Federazione Italiana Sport Sordi di Tennis, Pallavolo Maschile e Pallacanestro Femminile. Ai vari stage collaboreranno le società sportive del territorio, fra le quali LG Competition, Appennino Volley Team, Atletic Progetto Montagna, Circolo Tennis Appennino reggiano, ma anche Sassuolo Calcio, Basket Team Puianello e Modena Volley.

Fra un raduno e l’altro, nei giorni 2 e 3 dicembre avrà sede a Castelnovo ne’ Monti anche un corso per direttori tecnici FSSI di tutte le discipline sportive. I lavori di aggiornamento si svolgeranno al Teatro Bismantova.

La nazionale di calcio a 11 si allenerà allo stadio “Lorenzo Fornaciari” nell’area sportiva del Centro Coni. Gli azzurri arriveranno alla stazione Mediopadana venerdì mattina, faranno sosta al Mapei Football Center di Sassuolo per una partita amichevole contro la formazione nero verde Under 18 nazionale e poi proseguiranno per Castelnovo ne’ Monti ove alloggeranno al Residence Baita d’Oro, albergo che ha aderito alla convenzione del Turismo Sportivo dell’Amministrazione Comunale.

Nella sua storia sportiva la nazionale di Calcio Sordi vanta due ori olimpici (Los Angeles 1985 e Roma 2001), mentre nelle ultime due edizioni delle Deaflympics ha ottenuto un 4° posto (Samsun 2017 – Turchia) ed un 6° posto (Caxias do Sul 2021 – Brasile). Il prossimo obiettivo degli azzurri sordi saranno nel 2023 le partite di qualificazione per i Campionati Europei che nel 2024 troveranno sede in Turchia e successivamente la partecipazione alle Deaflympics di Tokyo 2025. Il Centro Federale di Castelnovo ne’ Monti sarà una importante sede di preparazione per tali obiettivi. Il capitano della nazionale Sordi è Davide Grippo, classe 1984.

La Federazione è sempre alla ricerca di giocatori con un deficit uditivo che possano far parte della nazionale per affrontare le manifestazioni con la squadra più forte possibile e raggiungere gli obiettivi segnati. Il livello tecnico delle varie nazionali di Calcio Sordi in campo internazionale è equiparabile a quello dei campionati italiani FIGC di promozione e di eccellenza.

Nell’avvicinarsi ad un week end ricco di attività per le formazioni locali di tali categorie, è stata scelta per la partita amichevole di venerdìi la squadra Under 18 nazionale TIM del Sassuolo Calcio il cui livello tecnico è equivalente.

Questo l’organico della nazionale Calcio Sordi: Gabriele Bruno, Mattia Catani, Samuel Comi, Michele Continisio, Gabriele Dallù, Francesco Di Biase, Lucio Di Biase, Davide Grippo, Manuel Raul Grippo, Andrea Mazzoni, Marco Mazzoni, Filippo Michelozzi, Nicolò Panattoni, Gianluca Rezza, Leonardo Ronchi, Filippo Torriani. Direttore Tecnico: Alessandro Bernardini. Allenatore Federale: Igor Trocchia. Completano lo staff: Alessandro Dall’Orto, Roberta De Palo, Alessio Fusco, Cinzia Mattiolo e Daniele Monzani.

La partita amichevole di venerdì a Sassuolo (ore 15.00) si disputerà al Mapei Center a porte aperte. Allo stesso modo sarà possibile assistere anche agli allenamenti di sabato mattina e pomeriggio presso il Centro Coni che si sposteranno al campo sintetico “Giovanni Malagoli” in caso di impraticabilità del campo in erba naturale.