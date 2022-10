Europei di futsal (Calcio a 5) sordi 2022: vince la Spagna, sconfitta l’Italia in finale

PUBBLICITA

Al Palaroma di Montesilvano l’Italia si arrende alla Spagna dopo una partita emozionante terminata 5-4: il racconto del match

MONTESILVANO – Il sogno azzurro si ferma all’argento. I ragazzi di Dino Scaglione non riescono a superare la Spagna (campione uscente e favorita per la vittoria del torneo), nonostante la grinta e la voglia di tenere testa agli iberici non sia mancata. Il primo tempo comincia con una fase di studio reciproca, l’Italia è carica ma subisce un gol inaspettato al 5′ frutto di una piccola disattenzione che l’esperienza degli spagnoli punisce. Gli azzurri reagiscono: Scotton mette a lato un bel tiro, una bomba di Terranova viene respinta, poi Longhi salva un gol fatto e finalmente dopo il timeout di mister Scaglione arriva il pareggio al 14′ con un gran recupero di Condello che lancia Lucchese per l’1-1 che scatena il pubblico. Arriva anche un palo di Vanacore al 17′ mentre la Spagna, preoccupata, si affida al portiere volante e dopo 5′ di assedio trova il frutto sperato per il 2-1 poco prima dell’intervallo.

La ripresa inizia in salita, con una palla persa su un contrasto al 5′ che costa il contropiede del 3-1 per gli iberici. Anche l’Italia si affida allora al portiere volante e riacciuffa il match con una gran doppietta di Passarelli, imbeccato al 7′ da Vanacore e al 9′ da Terranova per il 3-3 che infiamma i tifosi. La gioia però dura poco, quando la Spagna attacca in cinque, con la padronanza sul palleggio che ha, è difficile fermarla e arrivano altre due reti per un 5-3 che pesa al 12′. L’Italia attacca con foga e spreca anche qualche occasione per cercare di recuperare: in due occasioni il portiere spagnolo fa un miracolo ma si deve arrendere al gran tiro di Lucchese che accorcia a 2′ dalla fine (5-4). Al 19′ Covino colpisce la traversa e lì si spengono i sogni azzurri.

Gli altri risultati del giorno e il podio finale:

3-4° posto maschile : Repubblica Ceca – Svezia 1-6

1-2° posto maschile: Italia-Spagna 4-5

3-4° posto femminile: Polonia-Germania 5-2

1-2° posto femminile: Spagna-Inghilterra 2-3

Maschile:

1) Spagna

2) Italia

3) Svezia

Femminile:

1) Inghilterra

4) Spagna

5) Polonia