Quattro titoli per il campionato italiano di bowling per sordi

I campionati si sono svolti a Bologna. Non è la prima volta che la formazione trapanese vince la Coppa Italia (conquistata per la quarta volta) ma un filotto così non si era mai visto. Ma adesso non è tempo di deconcentrarsi: domani e domenica si svolgerà il Campionato Regionale Bowling Squadra A 4 e Coppa Sicilia a Palermo in via Ugo La Malfa presso la struttura “Bowling Games” organizzato proprio dalla Ens Trapani.