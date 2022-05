Calcio balilla, Campionato Sordi Italia: Quadrifoglio Sport Ravenna campioni nazionali al femminile

PUBBLICITA

Ancora premi per la squadra femminile di calcio balilla dell’ASD Quadrifoglio Sport Ravenna.

Questa volta si sono aggiudicate il primo premio nel Campionato Nazionale organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia

L’evento si è tenuto il 28 e 29 maggio a Latina (LT) , e ha visto la partecipazione di 6 società sportive di atleti sordi, provenienti da diverse zone d’Italia.

La società Ravenna Quadrifoglio, si è giudicata il primo premio con la copia Carla Cotti e Luna Bizzari.

Sono state diverse le competizioni, sia in gioco di copia, sia individuali, e l’ammontare dei risultati ha aggiudicato alla società sportiva Quadrifoglio di Ravenna al primo posto con una valanga di premi grazie ai risultati dei due giorni del campionato.

A settembre l’organizzazione del Campionato Italiano FSSI di calcio balilla, spetta all’ASD Quadrifoglio Sport Ravenna e si svolgerà a Forlì.

Nel corso delle giornate del campionato ci sarà la possibilità di partecipare non solo come spettatori, ma anche come giocatori grazie a una sessione amatoriale che si costituirà ad hoc per l’occasione.