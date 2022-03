Grande appuntamento alla Leon Arena: arriva la Nazionale Olimpionica italiana sordi

PUBBLICITA

Vimercate. A poco meno di due mesi dall’inizio delle Deaflympics in Brasile (le Olimpiadi per atleti sordi), l’AC Leon è lieta di annunciare che domenica 3 aprile alla Leon Arena sarà ospite una squadra d’eccezione: la Nazionale Italiana di calcio FSSI.

PUBBLICITA

Ecco che, per l’occasione, è stata organizzata un’amichevole di lusso tra la Juniores Nazionale U19 e la Nazionale italiana FSSI (Federazione Sport Sordi Italia). L’amichevole è stata fortemente voluta dall’A.C. Leon con il patrocinio del Comune di Vimercate, perché rappresenta un momento di inclusione in cui la bellezza di questo sport valica le semplici parole. Una partita che mostrerà al pubblico il calcio, giocato da ragazzi sordi e giovani, che dal 1 al 15 maggio saranno impegnati in questa Olimpiade.

La nazionale, allenata da Igor Trocchia (nominato Cavaliere della Repubblica per il noto episodio di fairplay), ha conquistato lo scorso luglio la qualificazione alle Olimpiadi. Questo è uno degli ultimi raduni pre-olimpici che darà ufficialmente inizio al “sogno a cinque cerchi” degli atleti della nazionale.

A raccontare di più di questa prestigiosa amichevole è stato Fabio Maglioni, responsabile marketing e comunicazione della società: “Dalla sua nascita la Leon si è distinta come una società attenta alla costruzione di valori sportivi sia sotto il profilo agonistico sia sociale. Questo evento arricchisce il nostro progetto e siamo orgogliosi di ospitare questa prestigiosa amichevole. Un doveroso ringraziamento va a Mister Trocchia e al nostro Mister Rivoltella per la loro disponibilità e quella dei rispettivi atleti”.

Gli ha fatto eco Igor Trocchia, coach della Nazionale Italiana sordi: “Questo è l’ultimo test match prima della partenza per il Brasile. Per noi, quindi, sarà un’occasione importante per allenarci e disputare l’ultima partita prima dell’inizio di questa grande avventura”.

Appuntamento, quindi, a domenica 3 aprile alla Leon Arena.