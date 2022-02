PUBBLICITA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nostro intervistato di oggi è Costantino Merlini, ex attaccante e pivot e attuale allenatore della Sordapicena, squadra di futsal attualmente nel Girone E di Serie D.

di Valerio Fagioli

Di seguito le sue dichiarazioni dove ci ha raccontato la sua passione per il mondo del pallone e la realtà dell’associazione.

Merlini: “La mia passione per il calcio nasce nel lontano 1983 e per il futsal nel 1998 con l’associazione sordi, la Sordapicena, dove tutt’ora ne faccio parte. Ho giocato sempre in Serie D con diverse società come Valtesino e, a Porto Sant’Elpidio, col NewPanda da allenatore/giocatore”. – afferma.

“Ho iniziato il mio percorso da allenatore nel 2001 dopo aver conseguito il patentino UEFA B per allenare squadre di calcio e di futsal. Sono sport diversi ma lo spirito di squadra e di gruppo rimane identico”. – dichiara.

“La realtà Sordapicena è di lunga data, infatti, quest’anno festeggeremo quarantacinque anni di associazione che è composta da persone umili e sempre presenti come Gabriele Illuminati, Adriano De Angelis, oltre a tutte le persone che lavorano dietro le quinte”. – aggiunge.

“A livello sportivo abbiamo partecipato ai campionati con i sordi FIS. Oltre alla Serie A Maschile, gli Over 40 Maschile con 6 scudetti nazionali, la squadra femminile di Serie A con mister Subrani è riuscita a vincere il primo scudetto e quest’anno parteciperemo anche al campionato Under 21 per poter creare nuove leve per la nostra squadra.

Poi dopo molti Campionati Amatoriali UISP, siamo riusciti ad arrivare alla Serie D due anni fa, con l’obiettivo di integrare sordi e udenti”. – racconta.

“Quest’anno purtroppo data la questione Covid e quindi al blocco dei campionati con delle restrizioni abbiamo avuto diversi problemi, ancora non riusciamo a smuovere la classifica ma si spera in cambio di marcia con dei nuovi innesti”. – conclude.