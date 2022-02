Amichevole della nazionale pallavolo sorde che ha conquistato l’argento ai Mondiali

PUBBLICITA

Riparte dall’argento conquistato ai Mondiali del 2021, l’avventura della Nazionale Italia di volley sorde, e lo fa nel modenese, terra della pallavolo per antonomasia: le azzurre lavoreranno per tre giorni tra Formigine e Modena, disputando anche una amichevole al PalaAnderlini con una formazione giovanile della Scuola di Pallavolo Anderlini, in programma oggi alle 17

Il raduno della Nazionale Sorde, che si sta preparando per i Giochi Olimpici di categoria in programma a Caxias do Sul, in Brasile, dal 1 maggio al 15 maggio 2022, è iniziato in mattinata con una prima sessione di lavoro, che poi proseguirà fino a Domenica.

Nel pomeriggio odierno, prima della partita, le azzurre e lo staff capeggiato da Loredana Bava, direttore tecnico Nazionale, saranno a disposizione dei media insieme alle autorità che hanno reso possibile l’evento, ovvero Grazia Baracchi (foto), assessore allo Sport del Comune di Modena, Maria Costi sindaca di Formigine, Emanuela Carta presidente Csi Modena e Marco Neviani, presidente società Anderlini, e padrone di casa nell’avento che si terrà appunto oggi.