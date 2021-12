Il sogno del Club sordi Juventus Fan Italia

PUBBLICITA

Il giorno 25 gennaio 2019, noi tre amici amanti dei colori bianconeri, Patrizio D’Ottavi, Antonella Pierfederici e Pasquale Fainelli abbiamo dato vita al Club Sordi Juventus Fan Italia.

L’obiettivo che perseguiamo, con grande impegno e dedizione, è quello di affiliarci con la Juventus official Fan Club con sede di Torino in collegamento con il Football Club Juventus calcio. Crediamo si tratti di un passo molto importante il mondo di sordi, quanto il C.S.J.F.I. è l’unico club di questo tipo in Italia ed anche dal mondo ed essere riconosciuti anche dalla squadra che amiamo è per noi fondamentale. Infatti anche noi sordi vogliamo il diritto di vivere appieno il calcio come gli udenti.

Dal 2019 abbiamo creato su Facebook il gruppo di C.S.J.F.I., con i relativi amministratori e con i moderatori che danno supporto ai membri. I membri del gruppo hanno già superato 300 membri, non solo italiani. Le decisioni sulle attività vengono prese nel rispetto dei valori democratici.

Il club garantisce il Live streaming in diretta con un conduttore e dove possono intervenire sia i membri del gruppo, sia la stampa.

Nel gruppo Facebook CSJFI sono presenti anche persone che svolgono ruoli fondamentali: Savino Melacarne, responsabile tecnico regolamento, Agostino Chirico, responsabile multimedia, Flavio Parisi, responsabile gestione sport, Patricia Marta Furtak, responsabile della stampa, Domenica Raucci, moderatrice dell’attività e sport. Inoltre, in data 11 settembre 2021, abbiamo nominato: Antonella Pierfederici presidente, Patrizio D’Ottavi vice presidente e Pasquale Fainelli segretario generale. Ad oggi, in attesa dell’affiliazione con il Juventus Official Fan Club, il nostro club si occupa di aiutare i membri nell’acquisto dei biglietti delle partite, di organizzare le trasferte all’ Allianz Stadium per tifare la nostra squadra del cuore organizza attività ricreative e promozionali rivolte ai propri soci e alle loro famiglia e disabile, a tutti coloro che vogliono condividere la nostra passione.

Queste iniziative hanno lo scopo non solo di diffondere l’immagina del club e di condividere il forte senso di appartenza che ci lega alla squadra, ma anche semplicemente quello di incontrarsi, scambiarsi opinioni e stare insieme. Il nostro club si propone per seguire ed accompagnare anche nel tifo, ma non solo, chiunque abbia voglia di vivere la propria disabilita nella normalità.

Agostino Chirico responsabile Multimedia il gruppo Club sordi Juventus Fan