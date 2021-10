Europei per non udenti: Tommaso Papa protagonista in Nazionale

Pubblicità

SIENA. Si sono tenuti a Pescara dal 15 al 23 Ottobre i Campionati Europei per non udenti, che hanno visto la Nazionale italiana chiudere al settimo posto.

Redazione il cittadino online

Tra le file degli Azzurri anche un giovanissimo rossoblu, Tommaso Papa, che milita nella formazione Under 17 Eccellenza della Virtus. Una bella esperienza per il classe 2005 che, nonostante la giovane età, è stato uno dei giocatori più utilizzati da coach Tumidei. Il cammino dell’Italia si è fermato ai quarti di finale contro l’Ucraina, dopo aver terminato il girone con due vittorie, contro Lituania e Bielorussia, e due sconfitte, entrambe di misura, contro Grecia e Turchia.

«Partecipare all’Europeo dei non udenti a Pescara per me è stato un grande onore – dice il virtussino Tommaso Papa – indossare la maglia dell’Italia a soli 16 anni è stato molto importante per me, ho avuto l’opportunità di indossare i colori azzurri e di confrontarmi con persone molto più grandi e con molta più esperienza; ciò mi ha stimolato molto a tirare fuori il meglio.

Ho conosciuto dei compagni fantastici che mi hanno sempre aiutato durante questo percorso sia dentro che fuori dal campo, mi hanno sempre messo di buon umore e soprattutto nei momenti di difficoltà mi hanno insegnato a non abbattermi. Un’esperienza del genere mi ha insegnato che nonostante il mio problema da esso possono nascere grandi opportunità, e quelle che all’inizio potrebbero sembrare delle difficoltà si rivelano essere delle opportunità indimenticabili».