Il messaggio della pluricampionessa italiana di Ciclocross, quarta classificata tra le Under 23 agli ultimi Mondiali ad Ostenda (Belgio), la quale era presente come spettatrice all’arrivo della tappa di ieri a Foligno, ed è stata intervistata ai microfoni RAI dal giornalista Andrea De Luca durante il Processo alla Tappa condotto da Alessandra De Stefano.

di Andrea Giorgini

Francesca Baroni è originaria della Versilia ed è una delle più talentuose cicliste italiane. Affetta da sordità dalla nascita, ha lanciato con emozione un messaggio importante: “Vorrei fare del ciclismo un lavoro, purtroppo in Italia non si riesce a vivere solo di ciclismo, almeno per quanto riguarda il movimento femminile e per questo vorrei entrare in un gruppo sportivo militare, ma non è possibile. Sto sperando in una riforma di legge che possa cambiare le cose.”

Una modifica a questa legge potrebbe rivoluzionare la vita e la carriera di Francesca e di tutti gli atleti con disabilità che si trovano nelle sue stesse condizioni, e che questo messaggio arrivi a chi può far realizzare i loro sogni.