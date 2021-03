Lingua dei segni e basket in carrozzina, doppia iniziativa dei licei di Camerino

Includere abbattendo i limiti comunicativi e di movimento, trasformandoli in nuove opportunità grazie allo sport ed al mettere in comune le competenze: è questo il filo conduttore di due iniziative in programma ai licei Costanza Varano di Camerino.

La prima riguarda il mondo della pallacanestro in carrozzina, la seconda la lingua italiana dei segni. Il liceo sportivo organizza nelle giornate di lunedì 15 e lunedì 22 marzo 2021 due incontri formativi con personaggi di rilievo nazionale della pallacanestro in carrozzina, nel corso delle lezioni di educazione civica relative alle scienze motorie e avranno lo scopo di sensibilizzare e promuovere il tema della disabilità legata all’attività sportiva.

Ai due incontri parteciperanno: Roberto Ceriscioli, allenatore della squadra campione d’Italia in carica Santo Stefano Avis Porto Potenza, nonché vice allenatore della nazionale maggiore; Maurizio Zamponi, unico arbitro italiano designato per le Paralimpiadi di Tokyo 2021; Enrico Ghione, atleta in forza al Santo Stefano e uno dei punti di forza della nazionale italiana.

I tre esperti parleranno di questo sport “principe” del mondo paralimpico, il re dei giochi di squadra, il più famoso, conosciuto e seguito tra gli sport di squadra per disabili.

Nel primo incontro il coach racconterà la sua esperienza e il suo punto di vista; seguirà l’intervento dell’arbitro Zamponi che spiegherà i motivi che lo hanno spinto ad avvicinarsi a questa realtà sportiva. Nel secondo incontro si potrà ascoltare l’esperienza del centro-pivot Enrico Ghione, 31 anni, atleta della nazionale italiana. Sta partendo in questi giorni, per gli studenti del liceo linguistico e delle scienze umane, un nuovo percorso formativo sulla LiS (Lingua italiana dei segni).

L’iniziativa è nata dall’esigenza sempre più presente di creare figure lavorative di eccellenza, traduttori simultanei certificati nella Lingua italiana dei segni e corrisponde ad una maggiore sensibilità nei confronti dell’informazione per i non udenti. In collaborazione con l’università di Bologna, sede distaccata di Forlì ad indirizzo mediazione linguistica, e l’associazione Guanti Rossi di Milano, questo progetto propone agli alunni del triennio del liceo linguistico e delle classi quarte e quinte del liceo delle scienze umane due diversi percorsi: un corso di introduzione alla LiS valido come credito scolastico ed un percorso per le competenze trasversali (ex-alternanza scuola-lavoro).

I corsi saranno tenuti in didattica a distanza, dal prof. Pietro Celo dell’università di Bologna e dalla prof.ssa Nicole Vian dell’università Bicocca di Milano, entrambi interpreti e certificatori della Lingua italiana dei segni e appartenenti all’associazione Guanti Rossi. Gli studenti hanno colto con entusiasmo questa opportunità che qualifica il loro percorso scolastico e li avvicina ad una esperienza universitaria e specialistica che nei prossimi anni potranno anche approfondire in presenza nelle sedi di Forlì e Milano grazie alle convenzioni stipulate dai Licei Camerino con questi centri formativi di eccellenza.

