Campionato Europeo di Maratona sordi: ci siamo! L’appuntamento è per domenica 13 ottobre a Essen, in Germania, sotto l’organizzazione della ESDO e le aspettative del Direttore Tecnico dell’atletica leggera sordi, Stefano Mustè, sono molto alte.

I convocati per questa gara tanto attesa sono due: Alessandro Vizzini e Cristina Gogna, due atleti che hanno già partecipato alle Deaflympics in Turchia nel 2016, a Samsun, ottenendo entrambi un 5° posto, con Vizzini che arrivò dietro a tre keniani e un giapponese, piazzandosi quindi come primo europeo in questa disciplina. Tanta attesa da parte del Presidente Guido Zanecchia, dal quale arriva il più sincero in bocca al lupo agli atleti, e dell’intera Federazione Sport Sordi Italia

Saranno circa 30 gli atleti europei partecipanti a questa edizione della gara continentale, 22 maschi e 8 femmine, un numero in continua ascesa già rispetto all’ultima edizione di quattro anni fa a Lublin, in Polonia, dove il totale c’erano 19 maratoneti in gara: “Puntiamo al podio – spiega Stefano Mustè a pochi giorni dalla maratona – e i due convocati continuano a migliorare il proprio stato di forma, oltre che l’entusiasmo. Insomma, li vedo molto carichi e concentrati e per una disciplina di testa come la maratona è molto importante”.

Alessandro Vizzini, originario di Pachino in provincia di Siracusa, è reduce dalla bellissima medaglia di bronzo, sempre in Germania, quest’estate, agli Europei di atletica leggera, dove ha conquistato il terzo gradino del podio nelle 3.000 siepi con il tempo di 10.42,26 dietro alla medaglia d’oro del tedesco Alexander Bley con 9.44,78, e dietro al secondo posto del russo Aleksej Elnikov con il tempo di 10.18,40: “Rispetto a qualche mese fa sto meglio fisicamente – racconta l’atleta siciliano classe 1990 – e arrivo a questo appuntamento molto preparato dopo un’estate di duro lavoro. Questo Europeo è per me importantissimo, cercherò di correre in modo regolare per arrivare ad un buon risultato cronometrico e ad una medaglia. Sarebbe fantastico!”. Cristina Gogna, che come Alessandro veste la maglia della Asd Polisportiva Silenziosa Romana, è di Luino e ha 41 anni: “Sono molto contenta della mia attuale condizione fisica, sto ottenendo dei buoni risultati e non vedo l’ora di correre la maratona di domenica, in Germania. So già che mi divertirò anche se non sarà facile fare un buon piazzamento perché le avversarie sono molto agguerrite. Ma non mi fanno paura. Devo solo far uscire “SuperChicca” e portarla in gara con me. Intanto, vorrei ringraziare la FSSI per avermi dato questa opportunità, coach Andrea Gornati che mi sta pilotando in questa avventura e il mio compagno di vita che è sempre con me. A bombazza!”.

http://incodaalgruppo.gazzetta.it