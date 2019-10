L’ASD G.S. Sordi Potenza e la comunità sportiva sorda piangono un amico, un sostenitore ed un eccellente presidente e uomo di sport. Una personalità capace di raggiungere traguardi straordinari senza mai uscire dalla sua dimensione quotidiana fatta di grande umanità ed eleganza. Era un fuoriclasse a tutto campo e aveva dedicato la sua vita al mondo dello sport lucano e dei sordi scrivendo emozionanti pagine di sport che resteranno per sempre.

Un grande uomo, atleta e dirigente che ha sulle spalle una lunghissima carriera di tutto rispetto, impegno e passione per lo sport.

Il racconto di Marcogiuseppe Rocco, ex compagno di vita sportiva e calcistica. “Abbiamo vissuto insieme per 48 lunghi anni: nel 1971 eravamo giovani alle prime armi di atletica leggera. Un atleta versatile, le sua specialità nell’atletica erano tre: lancio del peso, lancio del giavellotto e 100 metri piani. Egli era anche colonna portante della squadra dei silenziosi Messina, grazie alla quale ha partecipato ai vari campionati isolani: un centravanti temibile. Al suo ritorno in Basilicata, ha militato nella Squadra di palazzo San Gervasio come libero. Successivamente ha militato anche nei campionati di terza categoria per difendere I colori dei silenziosi potentini, particolarmente significativa e’ stata poi l’esperienza Del campionato di serie B riservato ai sordi d’Italia. Nel corso di quella stagione sfiorammo la promozione in serie A ma purtroppo arrivammo terzi.

Da ricordare l’apparizione al torneo intersociale con la squadra dell’Enel: esperienza vittoriosa per noi. Grande difensore, insuperabile in elevazione e nelle palle inattive. Amava fortemente lo sport, amore che raggiunse il suo culmine quando egli divenne presidente del Gruppo Sportivo silenziosi Potenza, società, di seguito presidente onorario, in cui rimane fino alla fine dei suoi giorni. Grazie Presidente. Sempre Con Noi”.

