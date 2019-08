Sta per iniziare la grande avventura mondiale del nuoto. Dal 25 al 31 agosto, a San Paolo, in Brasile, Luca Germano e Federico Tamborrino difenderanno i colori della Fssi. Si tratta dei due atleti medagliati alle ultime Deaflylimpic 2017. Con loro, voleranno in Brasile il dirigente, consigliere federale, Federico Paria, il fisioterapista Mauro Virgili e naturalmente l’allenatore federale dei due ragazzi, Ivan Sacchi.

IN VASCA Luca gareggerà nei 50 farfalla, 100 farfalla, 200 farfalla e 100 stile libero; Federico nei 200 stile libero, 400 stile libero, 800 stile libero,1500 stile libero. Al via 30 nazioni di 5 continenti. Il 25 agosto la cerimonia inaugurale, dal giorno dopo via alle gare.

DIRETTA WEB Le gare dei nostri atleti su https://wdsc2019.wordpress.com/2019/08/10/15-days-left-to-the-wdsc

