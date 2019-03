E’ la Coppa Italia n.9 quella che entra nella bacheca dell’Asd Sordi Pesaro.

Un trofeo che spesso, negli ultimi anni, è finito nelle mani di capitan Peter Pozzoli e compagni. Nelle recenti finali disputate a Castelletto Ticino, Pesaro ha battuto prima Varese (67-55) e quindi Fabriano nella gara decisiva, per 81-71. In precedenza, infatti, la Gs Ens Varese aveva perso anche con l’Asd Royal Lions Fabriano (56-67) e dunque, in virtù delle due vittorie su due conquistate in questo triangolare, l’Asd Sordi si è aggiudicata il trofeo. Che ha visto anche la nomina di Paolo Iuculano (Pesaro) come mvp del torneo, mentre il titolo di cannoniere è andato a Dario Pignataro (Fabriano) e quello di miglior giovane a Carlos Zocca, sempre della Royal Lions.

“Siamo la squadra che dà più giocatori alla Nazionale – sottolinea Luca Canali, classe ’93, uno dei punti di forza di Pesaro – ma soprattutto siamo molto compatti come gruppo, appassionati, sempre presenti. Questi sono i segreti delle nostre vittorie”. Pesaro, infatti, è anche campione in carica avendo vinto lo scudetto 2018 che difenderà a maggio nelle finali che andranno in scena a Latina, una delle nuove realtà del basket silenzioso.

http://incodaalgruppo.gazzetta.it