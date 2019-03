In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Nello Gaito, Pres. Atletico Vitalica Ca5: “Pio è un ragazzo che ha partecipato a diversi campionati sportivi. Adesso, un pò più cresciuto aveva chiesto a diverse squadre la possibilità di giocare. Lo zio mi ha chiesto di vederlo ed ora gioca con noi.

E’ talentuoso ed ha una passione enorme per il calcio. E’ stato selezionato dalla Federazione Sport Sordi Italia per il campionato nazionale. Non abbiamo fatto nulla se non dare la possibilità di realizzare un sogno a questo ragazzo.

Questo è lo spirito dello sport puro. Qualunque ragazzo con disabilità non si sente diverso, ma siamo noi altri ad essere diversi quando blocchiamo la voglia di esprimersi dei ragazzi”.

