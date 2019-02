Immagini di ieri e di oggi, interviste ai protagonisti e storie dell’epoca d’oro di Oropa. Un numero da non perdere per gli amanti biellesi della neve.

Lo Sci Club Biella da quest’anno entra a far parte del prestigioso e ristretto circolo della Associazioni centenarie biellesi. Eco di Biella, il giornale di riferimento dello sport biellese, si unisce alle celebrazioni, dando il proprio contributo con uno speciale dal taglio storico in edicola con il numero di domani.

Immagini di ieri e di oggi, interviste ai protagonisti e l’intervento scritto per Eco dal presidente Filippo Barbera. Domani in edicola un numero da non perdere per gli amanti biellesi della neve, molti dei quali nel fine settimana si sono ritrovati a Bielmonte per partecipare agli eventi Memorial Ferragut – Sciatori d’epoca e all’evento SciaLis, con tanti vip a sostegno della lingua dei segni. Nella foto in alto, il campionissimo Piero Gros premia i piccoli sciatori.

