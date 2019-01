Il “Sogno” continua, il “Leone” non si ferma più. Il Gs Sordi Potenza continua a macinare successi e bel gioco.

Questa mattina, nel corso del match valido per i quarti di finale di Champions League, i rossoblù hanno rifilato un perentorio 3-0 agli ostici svedesi del Lundia. Per i lucani, si tratta del quinto successo in cinque gare, 21 reti realizzate e soltanto 9 subite.

Nei mesi scorsi ,il Presidente Paolo Rosa aveva dichiarato pubblicamente: “ Andiamo a Stoccarda per Vincere, non temiamo nessuno.” In effetti, i dirigenti del sodalizio sportivo rossoblù erano già consapevoli del livello di forza raggiunto, fin dall’inizio della stagione. Il primato nel girone di competenza in campionato, la possibilità di conquistare la coppa Italia ed ora questa semifinale di Champions, rendono giustizia agli sforzi economici e sportivi di una realtà che è andata consolidandosi, anno dopo anno, partita dopo partita.

La consacrazione europea di questo gruppo di ragazzi uniti, affiatati, dentro e fuori dal campo, è un riconoscimento importante per tutta la Basilicata dello Sport. La luce dei riflettori si è dunque accesa anche sugli sport paralimpici, dopo anni di silenzio ed indifferenza. Tornando alle vicende strettamente “Di campo”, questa sera, alle 19, gli uomini di Paolo Rosa conosceranno l’avversario del penultimo ostacolo di questo splendido cammino: il “sogno europeo” è alla portata, l’obiettivo de “I Leoni” è tornare a Potenza con la Coppa. A domani, per la cronaca della semifinale.