Inizia nel migliore dei modi l’ “Avventura Champions” del GS Sordi Potenza. La formazione rossoblù gioca un grande primo tempo e batte 7-5, nella gara d’esordio, i padroni di casa dello Stoccarda. Sono andati a segno per la formazione lucana, Zisa (4), Mario J. (2) e Josip J.

Una vittoria fondamentale che consente ai Potentini di balzare immediatamente in testa al girone A. Il Gs Sordi Potenza, tornerà in campo già oggi alle 16 per affrontare gli spagnoli del C.D.S Asorcas. Nel corso della giornata di domani, alle ore 10 il confronto con i belgi dello Charleroi e, alle 19, l’ultima partita della fase eliminatoria contro gli Olandesi del Martinistad.

Saranno cinque giorni densi di emozioni e grande spettacolo, ad ogni modo, il segnale lanciato dai Lucani è inequivocabile: si gioca per vincere contro tutti. Per la cronaca, è doveroso segnalare la partecipazione alla massima manifestazione continentale di categoria di altre due squadre italiane: il “Real e Non Solo” (Gruppo B) ed il “GSS Torino” (Gruppo C). Non è da escludere un eventuale “scontro” tra Italiane, nella fase a eliminazione diretta. Per il momento, la Basilicata dello sport è presente a Stoccarda, con orgoglio ed ambizioni concrete. Nelle prossime ore, nuovi aggiornamenti.

https://www.gazzettadellavaldagri.it