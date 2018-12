La Nazionale di mister Subrani conquista la prima medaglia nella finale vinta con la Svezia per 6-2. Il rammarico per la semifinale lasciata alla Russia. “Ci rifaremo il prossimo anno al Mondiale in Svizzera”

L’Italia del calcio a 5 sordi è bronzo europeo a Tampere, in Finlandia. È il primo podio continentale per gli azzurri della FSSI e la soddisfazione è immensa, nonostante un po’ di amarezza per la semifinale persa contro i temibili russi. Una medaglia che i ragazzi di mister Subrani si sono messi al collo battendo, con il risultato sonoro e tondo di 6-2, la Svezia, ottima squadra, veloce e fisica. Eppure l’inizio di questa gara era stato shock con un gol dei nordeuropei: ed è forse stato questo iniziale svantaggio a dare la carica giusta agli italiani. Marcature di Lucchese, Amas (due gol per entrambi), Terranova e Cicero.

LA SODDISFAZIONE — “Bronzo meritatissimo quello che abbiamo conquistato qui a Tampere – spiega il capitano della squadra, Dino Scaglione, impiegato, classe 1980, capitano dal 2007 – Anzi, probabilmente ci saremmo meritati la finale, però i ragazzi sono stati grandiosi, ognuno ha dato il proprio contributo in campo e fuori per far sì che potessimo arrivare al podio. Ci riproveremo l’anno prossimo al Mondiale in Svizzera nel mese di novembre. Sono veramente contento di questo risultato”. Molto felice anche la dirigenza: “l futsal è tra gli sport più praticati nella nostra federazione – commenta il Presidente della FSSI, Federazione Sport Sordi Italia, Guido Zanecchia – e questa medaglia premia il sacrificio di tutti i nostri atleti e delle nostre società. La Federazione ha creduto tantissimo in questo gruppo di fantastici atleti, investendo risorse importanti in una trasferta complicata come quella finlandese.

Adesso speriamo che qualche sponsor ci aiuti perché con questo grandissimo successo i nostri ragazzi hanno ottenuto anche la qualificazione al Campionato Mondiale che si disputerà a novembre del prossimo anno in Svizzera”. Il campionato italiano di calcio a 5 sordi ha ben 15 squadre, anche se gli atleti giocano sia in squadre affiliate alla FSSI che in squadre di calcio a 5 di udenti.

IL PERCORSO AGLI EUROPEI — Nei gironi, la squadra del CT Stefano Subrani ha pareggiato contro la Repubblica Ceca 4-4 nella gara inaugurale per poi battere di misura Israele per 1-0. Poi il secco 4-0 nell’ultima gara del girone contro i padroni di casa della Finlandia e il passaggio ai quarti di finale. Qui, gli azzurri hanno incontrato la Bielorussia – storicamente una squadra molto ostica – vincendo 9-4. In semifinale, la sconfitta contro la fortissima Russia per 1-4 e, infine, la vittoria che è valsa la medaglia di bronzo contro la Svezia. In passato, gli azzurri del calcio a 5 sordi erano arrivati terzi ai Mondiali del 2007 e questo è il primo podio europeo della rappresentativa azzurra della FSSI.

LA ROSA CHE HA VINTO — Questa la rosa che ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Tampere: Giuseppe Cirrone (GSS Torino), Orazio Zisa (Gs Sordi Potenza), Simone Cicero (PSA Pescara), Davide Longhi (Real e non solo), Fabrizio Vanacore (GS Sordi Potenza), Salvatore Ranno (Fenice Sordi Palermo), Fabio Amas (Real e non solo), Aldo Lucchese (Real e non solo), Luca Chiofalo (GSS Reggio Emilia), Dino Scaglione (capitano, Real e non solo), Salvatore Terranova (Real e non solo), Carlo Melfi (GS Sordi Potenza), Salvatore Bilgini (Real e non solo), Scotton Thomas (GSS Torino). Direttore Tecnico: Mirko Scaglione; Commissario Tecnico: Stefano Subrani; Vice presidente: Giuseppe Pignataro; Preparatore Portieri:Arnaldo Costanzi; Fernando Maria Di Paolo: Medico Federale; Gianfranco Pianegonda: Fisioterapista.