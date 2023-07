La vera storia del grande campione mondiale di Tennis sordo Brad Minns

PUBBLICITA

Nelle sale a livello nazionale il 1 settembre, l’attesissimo lungometraggio drammatico NEVER GIVE UP racconterà l’incredibile storia vera di Brad Minns, un giocatore di tennis campione del mondo sordo. Diretto da Rob Loos e prodotto da Rick Eldridge per ReelWorks Studios, questo film racconta una delle partite di tennis più memorabili della storia e mostra il notevole ritorno di Minns.

di Roxana Flores

Correva l’anno 1985 quando il ventenne Brad Minns affrontò una sfida apparentemente insormontabile nelle finali di tennis del singolare maschile ai World Games for the Deaf. Impegnato in una dura battaglia di cinque ore, Minns si è trovato al match point nel terzo set. Tuttavia, in una dimostrazione di incrollabile determinazione e abilità, ha sfidato le probabilità ed è emerso vittorioso, assicurandosi l’ambita medaglia d’oro nel quinto set.

“Questa partita di tennis è stata davvero indimenticabile”, condivide lo sceneggiatore/regista Rob Loos in un comunicato stampa. “Minns ha raggiunto l’impossibile quel giorno sul campo, ma questo non è niente in confronto alla sua capacità di superare sfide incredibili per vivere veramente la vita al massimo. Questa partita riflette l’intera vita di Brad.

All’età di tre anni, Minns perse l’udito e ai suoi genitori fu consigliato di metterlo in un istituto. Rifiutando questa idea, i suoi genitori presero la ferma decisione di garantire al figlio una vita normale. Invece di imparare la lingua dei segni, gli hanno insegnato a leggere le labbra. Con il sostegno incrollabile della sua famiglia e la ferma fede in Dio, Minns non solo ha ricevuto un’istruzione scolastica pubblica, ma ha anche scoperto la sua passione per lo sport e la competizione. Ha continuato a eccellere nel tennis, nel bodybuilding e in ogni aspetto della vita.

NEVER GIVE UP vanta un cast di talento composto da attori sia udenti che sordi, tra cui Harrison Stone (noto per GREEN BOOK e YOUNG ROCK), Erin Bethea (riconosciuta per FIREPROOF e REDEMPTION OF HENRY MYERS), Drew Waters (nota per FRIDAY NIGHT LIGHTS e TRUE DETECTIVE) e Nicolle Ashley (apparsa in LAST AMERICAN HORROR SHOW e VOL. II).

Il film include anche un’apparizione speciale della leggenda del tennis Stan Smith. Scritto e diretto da Rob Loos, i cui crediti includono McGEE AND ME! e IESODO, e prodotto da Rick Eldridge, noto per THE ULTIMATE GIFT e THE MULLIGAN, NEVER GIVE UP promette un’esperienza cinematografica avvincente ed edificante.

Riflettendo sul percorso della sua vita, Minns condivide: “I miei genitori hanno sempre creduto che la mia perdita dell’udito non fosse la fine. La loro fede, le loro preghiere e il loro incoraggiamento mi hanno permesso di vivere una vita che non avrei mai potuto sognare. Prego che quando le persone vedono la mia storia, siano sfidate e ispirate ad andare a correre la corsa che Dio mette davanti a loro.

Preparati ad essere ispirato e commosso da NEVER GIVE UP, un tributo cinematografico allo spirito incrollabile di Brad Minns e agli straordinari trionfi che ha ottenuto nonostante le sfide che ha dovuto affrontare.