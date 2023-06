Tutto pronto per i campionati europei individuali per golfisti con disabilità

PUBBLICITA

di Ale Donati

Dal 20 al 22 luglio si disputerà al The Dutch Golf Club, situato ad est di Rotterdam, il Campionato Europeo Individuale EGA per Golfisti con Disabilità. The Dutch è un percorso par 71 disegnatoda Colin Montgomerie, sede di competizioni dell’European Tour dal 2016 al 2018, ha ospitato due edizioni del KLM Open.

L’evento, che si tiene ogni due anni, è organizzato da EGA (European Golf Association), in collaborazione con EDGA (European Golf Association) e la Federazione Olandese di Golf.

Si svolgeranno tre Campionati. L’Europeo Maschile per giocatori con disabilità con 62 iscritti, quello Femminile per giocatrici con disabilità con 10 iscritte e il Campionato Europeo per giocatori su sedia a rotelle (Paragolfer) con 8 iscritti.

Con soddisfazione vorrei farvi notare come in questi due anni il movimento femminile sia cresciuto, sebbene la strada da percorrere sia ancora tanta. Nell’edizione 2021 le iscritte erano solo 4, quest’anno sono più che raddoppiate. Senza dubbio un’ottima notizia.

Condizioni per partecipare: essere in possesso del pass WR4GD Edga (il pass che certifica e classifica la disabilità da parte di un medico abilitato) e un handicap di gioco massimo di 18.4 per gli uomini, 26.4 per le donne e i giocatori su sedia a rotelle.

La scorsa edizione si è tenuta in Portogallo nel 2021. I defending Champion sono: lo spagnolo Juan Postigo (maschile), l’olandese Daphne van Houten (femminile) e l’olandese Richard Kluwen (paragolfer).

I convocati da parte di Federgolf sono il pro Tommaso Perrino ed il giovane amateur Vittorio Cascino per il Campionato Maschile, e l’amateur Luisa Ceola per il Campionato Femminile. Forza Azzurri!