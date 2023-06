Alpinisti disabili sul tetto Nepal. Everest, sfida della solidarietà

PUBBLICITA

Si conclude la stagione delle spedizioni sull’Everest con dati da record, in positivo e in negativo. Sono arrivate in vetta 617 persone, tra cui diversi alpinisti con disabilità

Molte, e importanti, le ascensioni da parte di alpinisti con disabilità. Sono arrivati in cima non vedenti come il messicano Rafa Jaime e l’americana Lonnie Bedwell. Hanno salito l’Everest e il Lhotse Scott Lehmann e Shayna Unger, sordi dalla nascita. L’ex-Gurkha Hari Budha Magar è diventato il primo amputato sopra il ginocchio a entrambe le gambe a salire a 8848 metri.