Debrunner insignita del Laureus Award

Grande onore per Catherine Debrunner.

La 28enne atleta in sedia a rotelle, che nel 2022 ha vinto le sue prime maratone a Berlino e Londra, è stata premiata con il Laureus Sports Award come migliore sportiva in situazione di handicap. Per il secondo anno di fila è dunque una persona svizzera a ricevere il premio, dato che la turgoviese succede al collega Marcel Hug, capace di aggiudicarselo in due occasioni (2018 e 2022) nell’arco della sua carriera.

Nella serata di Parigi è inoltre stata riconosciuta la cavalcata dell’Argentina ai Mondiali in Qatar, con Lionel Messi, tornato oggi ad allenarsi regolarmente con il PSG dopo la sospensione da parte del club, premiato come miglior sportivo, mentre l’Albiceleste come migliore squadra. A Christian Eriksen è invece stato dato quello per il rientro dell’anno, mentre come miglior sportiva è stata scelta Shelly-Ann Fraser-Pryce, l’oro dei 100m piani dei Mondiali di Eugene.