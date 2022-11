Van Der Raadt vince il biglietto per la Coppa del Mondo in Brasile con la squadra olandese dei non udenti

Un grande successo per Rolf van der Raadt con la squadra olandese dei sordi. Di recente è arrivato quinto con la squadra Orange al Campionato Europeo di Calcio Indoor, guadagnandosi un biglietto per la Coppa del Mondo in Brasile la prossima estate

di Girolamo Offredi

Un grande successo per Rolf van der Raadt con la squadra olandese dei sordi.

Redazione Hamelinprog

Di recente è arrivato quinto con la squadra Orange al Campionato Europeo di Calcio Indoor, guadagnandosi un biglietto per la Coppa del Mondo in Brasile la prossima estate. Questo potrebbe essere l’ultimo trucco di Van der Raadt da internazionale. “Ci sono buone possibilità, perché ho quasi 35 anni, ma chissà, forse giocherò ancora fino a quarant’anni”, sorride il Noordwijkerhouter.

Ancora attivo in campo anche Van der Raadt, sabato 1 del VVSB. Ha attraversato l’intera accademia giovanile di Boekhorst e ha giocato lì per alcuni anni nel terzo mentre il focus era ancora su domenica al Purple & Yellow. Il centrocampista ha fatto anche una trasferta a Ter Leede ma è tornato nel vecchio nido ormai da tempo. Al VVSB sabato 1 gioca con il fratello minore Timo.

Grandi partite contro Inghilterra e Belgio

Van der Raadt è nato sordo ed è quindi idoneo per la squadra olandese dei non udenti. Negli anni ha effettuato numerose trasferte e tornei finali, sia dentro che fuori dal campo. L’Europeo in Italia è stato un evento memorabile per lui e per i suoi compagni di squadra. Soprattutto dopo le partite contro Inghilterra e Belgio, c’è stata molta emozione, dice via email.

“Contro l’Inghilterra eravamo sotto 1-3, ma abbiamo reagito sul 3-3 e alla fine abbiamo vinto ai rigori. Di conseguenza, ci siamo sicuramente qualificati per la Coppa del Mondo”, ha detto Van der Raadt. Anche la partita successiva, la partita per il quinto o il sesto posto contro il Belgio, ha avuto un sapore dolce. “Nelle qualificazioni all’Europeo abbiamo perso 6-1 contro di loro. Ora abbiamo vinto 5-1, siamo stati molto felici di prenderci la nostra rivincita.

Supporto dalla sua famiglia

La cosa più speciale è che la sua ragazza e il loro bambino di quasi nove mesi si erano recati in Italia per quest’ultima partita. “È stato molto speciale perché non succede quasi mai. Mi è piaciuto molto che venissero a guardare e ho sentito che dovevo anche mostrare qualcosa in più per loro e anche per loro dovevamo vincere.

Per inciso, la sua ragazza Kimmie è fiamminga, ma ciò non ha causato una battaglia di coscienza. “Lei è dietro di me”, ha detto Van der Raadt. “Certo che è anche per il Belgio, ma non in questo gioco”.

Requisiti rigorosi

La squadra sorda dell’Olanda è prima arrivata seconda alla Svezia nel Gruppo B, poi ha dovuto competere nei quarti di finale contro l’Italia seconda seconda (perdente). Questa partita è stata persa con un ampio margine, quindi la squadra Orange ha dovuto fare affidamento sulle partite di qualificazione contro Inghilterra e Belgio. Poiché la KNDSB (Royal Dutch Deaf Sports Association) ha requisiti severi, è stato immediatamente tutto o niente contro l’Inghilterra.

“L’EDSO (European Deaf Sports Organisation) aveva dichiarato che i primi dodici paesi del Campionato Europeo si qualificavano automaticamente per la Coppa del Mondo, ma il KNDSB ha chiesto un posto tra i primi sei”.

Che la squadra sia riuscita in questa configurazione è stato forse molto intelligente, dal momento che la partecipazione è stata a lungo incerta per la mancanza di mezzi finanziari per poter viaggiare. Alla fine, tutto ha funzionato, anche grazie a un’iniezione da parte della comunità imprenditoriale. Nel frattempo diversi attori, tra cui Van der Raadt, avevano già lanciato una campagna di crowdfunding.

“Abbiamo avuto una preparazione molto breve, ma sono davvero felice di aver potuto partecipare”, afferma Van der Raadt. “Alla fine, il KNDSB ha ricevuto più soldi dalle società, quindi il nostro contributo è passato da 1.500 euro a 700 euro. Vorrei ringraziare le persone che hanno donato per il mio contributo.