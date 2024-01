Fantastici 5, Vittorio Magazzù si sfoga: “Poca conoscenza sulla disabilità”

PUBBLICITA

Le dichiarazioni di Vittorio Magazzù sulla miniserie dove interpreta il campione disabile: cosa ha detto

I Fantastici 5 è la nuova fiction targata Mediaset che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. In onda tutti i mercoledì alle 21:30 sulla rete ammiraglia della rete berlusconiana è giunta al suo secondo appuntamento dopo l’inizio entusiasmante dello scorso mercoledì. I protagonisti portano in scena la disabilità e lo fanno attraverso la competizione paralimpica e la preparazione alla stessa. Uno sguardo nuovo su quello che è da sempre un tema molto dibattuto. Intercettato dai microfoni di Tag24 by Unicusano è stato lo stesso Vittorio Magazzù a spiegare il suo punto di vista sul tema della disabilità e su come venga affrontato dalla società. Le sue parole in merito: “Il discorso della disabilità che nasce ancora in una società in cui purtroppo probabilmente mi mettevo pure io fino a poco tempo fa prima di approcciarmi a questo lavoro non di pregiudizi ma di poca conoscenza a riguardo.”

PUBBLICITA

I fantastici 5, parla Vittorio Magazzù: “E’ stato incredibile”

La miniserie in quattro puntate I Fantastici 5 continua a registrare tanta curiosità soprattutto per le tematiche che porta in scena. A parlare di quanto sia stato importante e bello lavorare su personaggi così importanti e su tematiche così affascinanti. Intercettato dai microfoni di Tag24 by Unicusano è stato lo stesso Vittorio Magazzù a parlare del suo personaggio e di quanto sia stato per lui importante confrontarsi con l’atleta che ha ispirato il suo personaggio. Infatti, le sue dichiarazioni al giornalista sono state molto chiare. Le sue parole in merito: “La fase di studio è stata una delle cose più stimolanti che abbia mai fatto. Il confronto con Diego Castaldi che è l’atleta a cui è ispirato un po’ il mio personaggio o almeno la sua disciplina è stato incredibile. Ognuno di noi ha avuto l’opportunità di scoprirsi e di scoprire cosa significa gareggiare e competere in generale e cosa vuol dire competere in un mondo paralimpico.” Un progetto lavorativo, quindi, che ha permesso a tutti i protagonisti di crescere molto anche a livello personale.

Vittorio Magazzù rinnova la stima nei confronti di Raoul Bova: le sue dichiarazioni

Infine, l’attore che interpreta Christian Belli ne I Fantastici 5 ha avuto modo di rinnovare la sua stima nei confronti dell’attore che interpreta il suo allenatore. Infatti, le sue parole nei confronti di Raoul Bova sono state di completa stima. Dall’esperienza dell’ex nuotatore, infatti, ne hanno tratto giovamento proprio gli attori più giovani.

Tra cui ovviamente anche Vittorio che ha specificato quanto sia stato importante confrontarsi con Raoul Bova. Non rimane, quindi, che attendere la prossima puntata de I Fantastici 5 che andrà in onda il prossimo mercoledì su Canale5 a partire dalle 21:30 per scoprire le nuove avventure dei campioni paralimpici.

Redazione Televisionando

di Simonetta Viola