Torna su Canale7: programmazione nella lingua dei segni (da lunedì 18 dicembre alle 13.40)

Tante le novità nella nuova stagione di programmazione dei contributi LiS nella lingua dei segni a Canale7

Da lunedì prossimo 18 dicembre, alle 13.40, torna su Canale 7 la programmazione nella Lingua dei Segni Italiana. Un progetto che ha visto la luce nel 2014 reso possibile negli anni grazie al sostegno della Regione Puglia Assessorato al Welfare.

In questo decennio Canale 7 ha cercato di diversificare la propria offerta proponendo anche programmi di inclusione come le PILLOLE LIS, brevi video pensati per avvicinare i normoudenti alla Lingua dei Segni Italiana di cui sono state realizzate oltre 100 puntate sempre disponibili sul sito www.canale7.tv.

A partire dal 18 dicembre l’emittente pugliese si pone un nuovo obiettivo: raddoppiare gli spazi di informazione e renderli fruibili su più piattaforme al fine di rispondere alle nuove modalità di fruizione dei prodotti televisivi.

Ecco la nuova programmazione nella Lingua dei Segni che sarà fruibile su Canale 7 sul CH 78 del Digitale Terrestre in Puglia e la Basilicata:

TG7LIS: raddoppia l’appuntamento con l’informazione locale con ben quattro edizioni giornaliere in onda dal lunedì al sabato alle: 09.50 – 13.40 – 20.40 – 23.45.

TG7LIS SPORT: uno spazio di informazione settimanale completamente dedicato allo sport regionale in onda il martedì alle 15.10.

TG7LIS I FATTI DELLA SETTIMANA: le principali notizie della settimana raccolte in quattro diverse fasce orarie collocate durante l’intero arco della giornata festiva alle: 08.00 – 14.00 – 20.50 – 23.45.

SANTA MESSA in LiS: La traduzione completa della Celebrazione Eucaristica del sabato pomeriggio alle 18.30 nel periodo invernale e alle ore 19.00 nel periodo estivo (da giugno a settembre).

Tutti i programmi tradotti in LiS saranno accessibili contemporaneamente in Tv sul canale 78 del Digitale Terrestre e in streaming sul sito www.canale7.tv, un’opportunità anche per i sordi pugliesi che non risiedono in Puglia ma che potranno essere informati su quello che accade nella propria terra.

Gli spazi informativi saranno resi fruibili anche in modalità on demand sia attraverso il sito www.canale7.tv, sia attraverso la pagina Facebook di Canale 7 sia su Smart Tv che supportano la nuova tecnologia HBBTV ormai disponibile su tutti i televisori in commercio da qualche tempo. Tutte le produzioni saranno tradotte da interpreti LiS qualificate e riconosciute dall’ENS

Canale 7 ha attivato, inoltre, una mail dedicata con cui sarà possibile interagire con la redazione: redazioneLIScanale7@gmail.com

Redazione Canale7