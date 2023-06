O Anche No. La disabilità non va in vacanza!”

Riparte la stagione estiva di “O Anche No”, perché la disabilità non va in vacanza.

Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, andrà in onda domenica 18 giugno a partire dalle ore 10.30 circa e in replica lunedì 19 giugno alle ore 1.05 circa su Rai 3.

Un percorso tra arte, cultura, turismo, passioni e vita quotidiana, con tre nuovi ospiti speciali e compagni di viaggio: Guido Marangoni con “Buone notizie secondo Anna e la sua estate con papà Guido Marangoni”. L’onore di insegnare e la fortuna di essere scrittore. Guido e Anna, la sua bambina con Trisomia 21, raccontano la loro vita e la loro storia.

Edoardo Raspelli con “Le pagelle di Edoardo Raspelli”. Da 1 a 10 quanto è accessibile il vostro ristorante? Giornalista, scrittore, gastronomo e conduttore tv. Un volto notissimo della televisione italiana, che per “O Anche No” curerà una rubrica sull’accessibilità dei ristoranti. Niente voti, ma un modo per responsabilizzare i ristoratori.

Roberto Vitali con “L’ospitalità accessibile in pillole”. Trent’anni di esperienza nel turismo accessibile, imprenditore coraggioso, con una storia personale straordinaria, la cui mission è che le persone disabili che fanno turismo siano turisti.

Paola Severini presenterà l’incontro “Autismo: migliori pratiche per viaggiare in aereo”. Si incontrerà Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, Mark De Laurentiis, il Direttore Tutela Diritti Passeggeri, e il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. E poi i ragazzi, il vero motore di questo importante progetto: Ruben, bambino di 9 anni con autismo non verbale, e la mamma Doriana Caria, presidente dell’associazione socio-sportiva “Il mio amico speciale”. Pablo, che è riuscito a viaggiare da Catania a Milano autonomamente per la presentazione del suo documentario “Mi chiamo Pablo e qui sto bene”, e la mamma Alessia Condò. Nel corso dell’estate “O Anche No” ne trasmetterà alcuni brani.

I sentimenti e le relazioni amorose sono elementi determinanti nella vita di ognuno di noi, Paola Severini Melograni ne parla con Zoe Rondini, blogger e scrittrice affetta da tetraparesi spastica, consulente storica di “O Anche No” per questi temi. Le donne con disabilità sono disabili due volte, doppiamente discriminate. L’ospite speciale è Marina Cuollo, superblogger affetta dalla rarissima sindrome Melnick-Needles. Parla della sua storia, della sua mission e dei suoi ultimi libri: “A Disabilandia si tromba” e il romanzo “Viola”.

Mario Acampa va a Palermo per raccontarci la storia di Filippo Talluto, grande atleta e amato cameriere con sindrome di Down, e del padre Benedetto. Li si incontrerà allo Stadio delle Palme, dove Filippo si allena al lancio del peso: un energico lancio, al peso del pregiudizio!

Antonella Ferrari è a Scuola Futuro Lavoro, una scuola unica, a Milano, che rende possibili le speranze dei ragazzi con autismo. Eleonora Boneschi, Direttrice didattica di SFL, racconta com’è nato il progetto di un contesto educativo adatto e aperto a tutti.

Infine, in inverno e in estate, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni.

“O Anche No” è realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di “O Anche No” sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oanchen