Chi è Sandra Mae Frank? Vita privata e carriera dell’attrice sorda di New Amsterdam

Chi è Sandra Mae Frank, l’attrice che interpreta la dottoressa Elizabeth Wilder in New Amsterdam? Dove la hai già visto recitare? Ecco tutte le curiosità, le ultime notizie e i gossip su di lei.

di Irene Podestà

Sandra Mae Frank è un’attrice e produttrice statunitense che, dal 2021, è protagonista della serie drammatica della NBC New Amsterdam, con il ruolo della dottoressa Elizabeth Wilder.

Quest’attrice è un’importante voce per la rappresentazione e l’inclusione delle persone sorde nell’industria dello spettacolo e il suo lavoro ha contribuito a creare consapevolezza e ad aprire opportunità per gli attori sordi.

A tal proposito, se sei rimasto affascinato dalla sua interpretazione, immagino che volerne sapere di più su questa attrice e sulla sua vita privata, oltre che su quella professionale. Chi è oggi Sandra Mae Frank? Quali sono le ultime notizie e i gossip su di lei? È sposata? Ha un marito e dei figli? In quali altri film e serie TV la hai già vista? Scopriamolo insieme, in questo articolo di approfondimento. Buona lettura!

Sandra Mae Frank biografia

Sandra Mae Frank è nata il 21 marzo 1990 a Louisville, Kentucky. Fin dalla sua infanzia, ha dimostrato un interesse e un talento per le arti performative, ma ha dovuto anche affrontare una sfida unica: la sordità. L’attrice, infatti, come il suo personaggio, è sorda, avendo perso l’udito all’età di tre anni.

Fin da giovane, Sandra Mae Frank ha però trovato nella recitazione una forma di espressione che le permetteva di comunicare e connettersi con gli altri, nonostante la sua sordità. Ha iniziato a partecipare a produzioni teatrali locali, scoprendo la sua passione per il palcoscenico.

Oltre alla sua carriera di attrice, Sandra Mae Frank si è impegnata come attivista per l’inclusione delle persone sorde. Ha lavorato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla comunità sorda e sulla necessità di maggiore rappresentanza nel mondo dello spettacolo. Inoltre, ha anche collaborato con organizzazioni che sostengono l’accessibilità per le persone sorde, promuovendo l’importanza dell’interpretazione in lingua dei segni e dei sottotitoli.

Relativamente alla sua vita privata, l’attrice è molto riservata e non è noto se sia sposata e se abbia un marito. Sicuramente la sua chimica sullo schermo con l’attore e collega Ryan Eggold si è fatta notare, ma i due attori non sono legati da alcun rapporto di tipo sentimentale.

Sandra Mae Frank film e serie TV

Relativamente alla sua carriera, Sandra Mae Frank, è molto più di una semplice attrice e produttrice: la Frank è una vera artista, sia sul palcoscenico che sul grande schermo, e ha fatto il suo debutto trionfante nella produzione di “Spring Awakening” del Deaf West Theatre a Broadway. Da allora, ha continuato a stupire con la sua versatilità, spaziando da video musicali a produzioni teatrali, cinematografiche e televisive.

Ma la sua passione per il teatro non si ferma qui: oltre alla sua carriera di attrice, la Frank è anche direttrice di produzione presso il Deaf Austin Theatre, una compagnia teatrale no-profit con sede in Texas. Recentemente, ha affrontato una nuova sfida come co-regista di “The Music Man” all’Olney Theatre Center nel Maryland.

La sua presenza sul piccolo schermo è stata altrettanto notevole, con apparizioni in serie di successo come “Zoey’s Extraordinary Playlist” della NBC, “Daybreak” di Netflix e “Switched at Birth” di Freeform. Al cinema, ha interpretato ruoli indimenticabili in film come “Season of Love“, “Entangled“, “Soul to Keep” e “The Sound of Fear“.

Ma è sul palco che Sandra Mae Frank si sente davvero a casa: nei teatri regionali, ha affrontato ruoli da protagonista in produzioni come “Next to Normal” e “Fun Home” al Ground Floor Theatre, e ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di “Fiddler on the Roof” al Lyric Theatre.

Tra le altre produzioni di rilievo, possiamo menzionare “The Solid Life of Sugar Water“, “Our Town” e “Richard III” alla NextStop Theatre Company, così come “At Home at the Zoo” al Deaf West Theatre, dove ha anche ricoperto il ruolo di assistente alla regia.

Oltre a tutto ciò, Sandra Mae Frank ha anche partecipato a diversi video musicali di successo, tra cui “I Dare You” di Kelly Clarkson e “Pride” degli American Authors. Con la sua presenza magnetica e il suo talento straordinario, continua a lasciare un’impronta indelebile nell’industria dello spettacolo, dimostrando che il linguaggio del cuore e dell’arte supera qualsiasi barriera.

Grazie al suo talento straordinario, dal 2021 porta sullo schermo il personaggio della dottoressa Elizabeth Wilder nella serie New Amsterdam.

Per questi motivi, Sandra Mae Frank è, quindi, una talentuosa attrice che ha superato le sfide della sordità per affermarsi nel mondo dello spettacolo: il suo lavoro ha contribuito a rompere le barriere e a creare nuove opportunità per gli attori sordi. Inoltre, la sua determinazione, il suo talento e il suo impegno come attivista l’hanno resa una figura ispiratrice per molti, dimostrando che l’arte e la passione possono superare qualsiasi ostacolo.

Sandra Mae Frank Instagram

