TVA LiS, nasce il Tg interamente dedicato al mondo dell’acqua nella Lingua dei segni

Bari, 6 febbraio 2023 – TVA, la web Tv di Acquedotto Pugliese, arricchisce l’offerta informativa con un rinnovato Tg in edizione LiS, con l’intento di promuove la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e di rimuovere le barriere della comunicazione.

“Riteniamo che rendere accessibile l’informazione sia un dovere, un obbligo, per valicare – sostiene il consigliere d’amministrazione AQP, Francesco Crudele – quei confini che ostacolano la piena partecipazione. Un telegiornale nella lingua dei segni Italiana è una finestra sul mondo dell’acqua rivolta davvero a tutti, in grado di soddisfare curiosità e interesse, sui temi della sostenibilità, dell’ambiente e dell’innovazione. Senza dimenticare i contenuti di pubblica utilità e buoni consigli per una gestione sempre più virtuosa della risorsa. Tva è così un canale che fa conoscere l’acqua in ogni suo aspetto, culturale, sociale, economico ed artistico, che include e non divide attraverso una lingua con regole ben definite e condivise dalla comunità dei sordi e degli udenti bilingui”.

Sul sito tva.aqp.it è possibile accedere in live streaming e on demand ad una ricca selezione di contenuti organizzati in playlist per categorie, format autoriali, tg e rubriche (“Ambiente”, “Futuro”, “Arte, cultura e bellezza”, “Azienda”, “Qualità”, “Reti”) con servizi ed approfondimenti su temi di maggiore attualità, dall’economia circolare alla ricerca scientifica, dalle collaborazioni nazionali ed internazionali ai laboratori con le scuole. La programmazione della web tv è costantemente arricchita dall’apporto dell’intera comunità pugliese, coinvolgendo Istituzioni, aziende, territori e cittadini chiamati a partecipare attivamente all’approfondimento proposto, sollecitando riflessioni sui temi della sostenibilità, dell’utilizzo e della valorizzazione dell’acqua.

Fra le rubriche “L’Intervista”, a cura della nota conduttrice e protagonista di tanti programmi di successo per le TV nazionali, Monica Setta, che commenterà per AQP i fatti principali legati alla politica all’economia, alla cronaca, agli esteri ed al costume con interviste ai protagonisti del Governo, dei partiti, dei sindacati e del mondo produttivo.

