‘Mi curo di te’ su Radio Portalecce. La lingua dei segni (LiS) con Paola Sorrento

PUBBLICITA

Nel consueto appuntamento con “Mi curo di te”, la rubrica di approfondimento sanitario condotta da Antonio Soleti, direttore responsabile di Puglia Sanità (www.pugliasanita.it), su Radio PortaLecce, si parlerà di Lingua dei segni, con Paola Sorrento, interprete LiS qualificata.

PUBBLICITA

Come ogni martedì, questa sera alle 19, con l’ospite in studio in diretta da Piazza Duomo, si approfondirà un tema conosciuto solo ad alcuni “addetti ai lavori” o a persone direttamente interessate dal “problema”. Ma: cosa è e come si impara la lingua dei segni? Quanti tipi di lingua dei segni esistono? Qual è la lingua dei segni più utilizzata? Qual è la differenza fra un sordo segnante ed un sordo oralista?

Saranno veramente tante le curiosità e le domande a cui Paola Sorrento avrà modo di rispondere sollecitata dal conduttore ma anche dalle domande di quanti seguiranno la diretta sulla pagina Facebook di Portalecce, sul gruppo Facebook Radio Portalecce, sul portale www.portalecce.it, chiedendo ad Alexa: ‘Alexa riproduci Radio Portalecce’ o utilizzando l’app gratuita Radio Portalecce