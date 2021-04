In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo

il primo cartone animato “cartoon able” al mondo inclusivo, rivoluzionario e adatto a tutti i bambini

Da domani su TIMVISION in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, è disponibile il cartone “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”.

La serie tv, in venti episodi da sei minuti ciascuno, narra le avventure di due simpatici fratellini – Lampadino e Caramella – e dei loro amici animali, incontrati appunto nel MagiRegno degli Zampa, il luogo fantastico a cui i protagonisti hanno accesso grazie ad una formula magica. Storie semplici ma non banali, dai fini formativi e talvolta ispirate a temi attuali, contro ogni forma di pregiudizio o di discriminazione.

“Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” è il primo cartone animato al mondo ad essere rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. Prodotto da Animundi in collaborazione con Rai Ragazzi, lo speciale cartoon è davvero inclusivo e senza barriere.

Sordi, ciechi e ipovedenti, bambini con disturbi dello spettro autistico, indipendentemente dalle diverse abilità, possono fruirne insieme grazie alla rivoluzionaria metodologia messa a punto per realizzarlo. Unica al mondo, la tecnica del cartoon able prevede infatti l’utilizzo di codici comunicativi e linguaggi del tutto inediti per il mondo dell’animazione, come tra gli altri il ricorso alla traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS), studiati per intrattenere e stimolare la fantasia di ogni bambino, nessuno escluso. E ancora colori, forme, parole e musiche calibrati con rigorosa cura, come pure la grafica, mai invasiva.

Tra le personalità che hanno prestato la loro voce per doppiare i personaggi del cartone, Giovanni Allevi, Beppe Carletti, Raul Cremona, Gigi e Ross, Vladimir Luxuria, Guillermo Mariotto e Giuseppe Zeno (voce narrante di tutte le puntate).

